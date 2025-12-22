大亂局中 誰熬得久？

（圖／本報系資料照）

民進黨經過大罷免大失敗的教訓後至今已有4個月，台灣的政局並未出現廓清澄明之象，反而愈攪愈亂，更加渾沌不明，整個國家宛如陷入一種被勒脖鎖喉，掙不開、死不了、又活不下去的窒息狀態。

同樣是怎一個亂字了得，之前的大罷免雖然山雨逼人，至少攻防的方向是清楚的，但現在的朝野抗爭卻完全亂了套，執政黨更是悍然不顧憲政體制與國會多數民意的監督，不斷鑽縫打點就是要硬槓到底，而跟著陪葬的則是整個憲政體制的崩解、民主法治的蕩然與社會撕裂的慘重代價。

綜合當前這種「遍地烽火」，隨時隨處引爆，方向不定甚至有點打帶跑的亂局，可歸納出4種特點：一，現在已不是講憲政或學理，甚至沒辦法有共同語言講道理的時候，而是要論權謀、耍政治，因為連憲法明定的責任義務、立法院三讀通過的法律，民進黨都可以曲解或不認帳。必須有覺悟一路對抗到2026、2028方能真正有效解決問題，而過程中在野黨必須步步為營，爭取民心認同，累積階段性的出擊，由小勝、中勝直到最後的大勝。

二，行政院從不副署、不執行立法院三讀通過的法律，到「違法不足額」的5位大法官竟然排除3位有異議的大法官，逕行主導釋憲判決，民進黨可說是把所有體制內可用的、有違憲或違法爭議的手段全都用上，完全印證了電影《少林足球》中的話：「裁判、球證、旁證都是我的人，你怎麼跟我鬥」！

如此「只要我敢，你奈我何」的橫暴，所有民主憲政中的權力制衡全不甩，毫無風骨的大法官變成真正的終極裁判官，還需要民選的立法院做什麼？

三，所有的抗爭衝突將會不斷往上衝，因為行政院長只是總統的傀儡和擋箭牌，賴清德才是一切亂源的始作俑者。儘管依現行憲政體制，在野黨很難對總統形成實質的制衡，但必要的「儀式感」一定要做足，並藉此鼓動民意的認同；因為反制手段成不成是一回事，適時做出應有的動作與聲量仍然必要，也維持在野黨抗爭的能量與高度。

因此當綠營嗆國民黨有種就發動倒閣，藍營就反嗆「要賴總統下來與國會一起重選」；國民黨藉提案彈劾賴總統，意欲對賴進行質詢；以及向法院告發5個大法官濫權，這3項動作基本上都無法真正達成目的，但形式上已造成相當的視聽影響。

四，前述所有的對抗，朝野都必須也必然向社會訴求認同，並在適當時機進行體制外的動員，再衝擊體制內的政局；正如民進黨秉持「天下大亂，形勢大好」在大罷免時的民粹操作，現在也打算繼續「大翻桌」策略，持續營造大罷免2.0借屍還魂的機會。而在野藍白二黨能不警惕、強化社會動員與網路文宣的能量？

大亂局中固然要看誰能熬得久，但最新民調顯示，逾半數民意並不樂見賴清德1.25兆國防特別預算案遭立法院擋下，這對在野黨是個警訊，必須爭取時間讓民意與美國認同，並反過來施壓讓民進黨有所妥協。從審查預算到立法出擊，都在考驗在野黨的智慧、謀略與對民意的拿捏。