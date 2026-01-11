大事記回顧 慈悲之愛跨國界

上人行腳彰化，今天是第二場歲末祝福，大事記回顧主題，是日本311大地震，2011年3月11號，大地震引發海嘯，上萬人罹難，台灣的慈濟志工也前往援助。還有安美專案的推行，為獨居長輩或是弱勢居民安裝扶手，二水鄉居民鐘先生夫妻特地來感恩上人。

311 地震海嘯2011年3月11號，日本發生大地震，震撼的這一幕，海嘯吞噬家園，福島核電廠氣爆，輻射外洩。超過一萬五千人罹難，五十萬人被迫撤離家園，慈濟志工馳援。慈濟志工 洪美香：「這個長情大愛 其實是我們跨越千里，這個機會是百千萬劫難遭遇，我們很感恩前面有四個梯次的努力，連續的愛的接力，我們都是生命的共體 。」

而在彰化地區，安美專案持續推動，照顧高齡長輩的居家安全。二水鄉居民 鐘次郎：「我們這邊的師傅很好，那個釘子 一邊都釘三支，一支都一寸半，所以安美專案真的很安全，這是上人的功勞 他想到這邊，幫我們老人家做得很好，感恩上人 ，感謝師兄 感謝師姊。」

證嚴上人開示 ：「做師父想要做的(事)，說師父要說的話，所以大家誠心傳承，是真心 ，誠意 真心相傳，這是我這一輩子，所得到的最最歡喜的寶物。」

不管是海外賑災，或是在地的關懷，人傷我痛，人苦我悲，是慈濟始終不變的信念。

