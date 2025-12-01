大事記演繹 重現辛樂克颱風

大中區第三場歲末祝福，在台中靜思堂舉行，共2千7百多人參與。大事記演繹，重現辛樂克颱風后豐斷橋，及柬埔寨賑災，慈濟人付出的點滴。這場有位特別的受證志工，是台中梧棲的林剛輝，他畢生節儉、樂在布施，之前已經為全家圓滿6個榮董，今年他更完成培訓，要全心全力投入慈濟，當著快樂的志工。

受證時刻，林剛輝內心激動。這不是他第一次上台，因為妻子母親往生後，他已經為全家圓滿6個榮董。

慈濟志工 林剛輝：「看到慈濟 這個慈善這麼有效率，所以我想說 把錢捐給慈濟來行善。」

但今年，身分不同，林剛輝不再只是捐款行善，而是全心全力，要投入慈濟當志工。

慈濟志工 林剛輝：「各個勤務 只要是哪裡有需要人，我就都會全力來參與。」

電信員工退休，虔誠茹素信佛，林剛輝省吃儉用，樂在布施，真正落實了救度眾生的精神。大中區第三場歲末祝福，第五聯區、台中港區及苗栗區志工，演繹當年辛樂克颱風后豐斷橋，以及在柬埔寨賑災，慈濟人付出的點點滴滴。

證嚴上人開示：「愛 真正是我們人生，沒有第二個的法門 就是愛，自愛 愛他 愛護人間，這就是我們來人間最大目的。」

上人期許大家，把握時間，行菩薩道，為人群付出，分秒不空過。

