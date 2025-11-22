大二生擠痘痘慘了！「肺部穿十多洞」部份壞死 醫示警：這部位別亂擠
大陸一名20歲的大二學生小林（化名）近日因擠痘痘，不慎引發嚴重併發症，最終導致肺部出現十餘個空洞、部分組織壞死，所幸經治療後已康復出院。醫師提醒民眾，臉部尤其是危險三角區的痘痘切勿任意擠壓，一旦出現發燒或呼吸不適，應立即就醫。
《縱覽新聞》報導，小林先前為準備考試連續熬夜，臉上冒出一顆又紅又腫、如黃豆大小的痘痘，他未經消毒便直接擠壓，看著膿液排出，還以為症狀會快速改善。誰知幾天後，痘痘不僅再次化膿，他還出現發燒、咳嗽及咳痰情況，就連吃退燒藥也只能短暫緩解。
不僅如此，小林還感覺右下胸傳來刺痛般的劇烈不適，深呼吸與咳嗽時疼痛加劇，甚至痛到冒冷汗，直到第3天體溫飆至 39℃，他才前往醫院求診。醫師聽取病情後立即安排CT檢查，影像顯示其肺部出現十幾個空洞，部分組織已壞死，為典型的血源性肺膿腫。
醫師指出，導致嚴重感染的「元兇」正是那顆被擠掉的痘痘。醫師解釋，該痘痘長在臉部「危險三角區」，擠壓時細菌可能被壓入血管，引發敗血症，細菌再循著血流抵達肺部，造成侵蝕與壞死。若處理不及時，恐演變成更嚴重的全身感染。
不幸中的大幸是，小林年輕、基礎體質佳，對抗生素反應良好，經12天積極治療後順利康復出院。醫師提醒民眾，臉部尤其是危險三角區的痘痘，切勿任意擠壓，一旦出現發燒或呼吸不適，應立即就醫。
