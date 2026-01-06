大二生課堂中昏倒猝死 桃園警方調查是否與低溫相關

低溫警報 桃園大學生突發猝死 死因調查中。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市某大學林姓大二男學生，昨（5）日上午在校內教室上課時，突然昏倒失去意識。校方發現後立即通知119，校內護理師即刻進行CPR急救，消防救護人員趕抵隨即接手急救處置，並緊急將林生送往中壢天晟醫院，但最終仍宣告不治。

據了解，中央氣象署當時對桃園地區發布低溫特報。家屬表示，年僅21歲的林生平日身體健康，過去未曾有重大疾病史。警方隨即通知家屬到場說明，並報請桃園地檢署檢察官協同法醫進行相驗。初步鑑定結果疑為「心因性猝死」，但具體死因、是否與當日低溫有關，仍有待進一步調查釐清。

針對突發意外，校方除協助家屬處理後續事宜外，也表達深切關懷與遺憾。消防局提醒，寒流期間民眾應注意天氣變化，做好保暖措施，如有心血管疾病史者更應提高警覺，若出現胸悶、暈眩等不適徵兆，應及時就醫，以確保健康安全。