大井川鐵道締結40年 阿里山林鐵添塗裝

1986年林務局長許啟祐(右)與大井鐵道社長後滕泰三(左)簽署姊妹鐵道。（記者湯朝村翻攝)

記者湯朝村∕嘉義報導

為歡慶締結四十週年，林鐵及文資處特別將阿里山號四節車廂機組以「大井川鐵道─井川線列車」樣式塗裝，二十三日起將行駛於阿里山本線，讓跨海友誼以列車為媒介，奔馳山林。

阿里山林業鐵路與大井川鐵道於七十五年一月二十四日在嘉義市北門驛舉行締約剪綵典禮，四十年來，雙方持續深化交流，從車輛維修與營運管理，到山區行車安全、觀光服務與文化資產保存推廣，累積信任與合作默契。

這段跨越世代的友誼，象徵台日鐵道文化的相知相惜，見證兩地以專業與熱情守護鐵道共同信念。

有「大井川鐵道─井川線列車」圖樣的阿里山號，行駛「嘉義─阿里山」區間，讓旅客在阿里山的林海雲霧間，也能感受遠在日本靜岡的大井川山河風景與鐵道氛圍。另自同日起，阿里山車站及奮起湖車站售票口提供限量明信片及戳章供蓋印留念。

林鐵及文資處王昭堡處長表示，這是林鐵首度以他國列車進行車體塗裝，不僅是台日鐵道四十年情誼紀念，更是「把交流做成看得見、搭得到」的具體實踐，邀請國內外旅客一同見證這跨國的溫暖連結。