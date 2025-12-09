大亞集團女子公開賽全面升級 總獎金增至1千萬

記者張翔程／綜合報導

2025大亞集團女子公開賽今（9）日在嘉南高爾夫球場進行職業業餘配對賽，同時舉行歡迎晚宴，這屆事在大亞集團鼎力支持下全面升級，總獎金提升至新臺幣1千萬元，使其躍居亞洲區女子巡迴賽獎金最高的頂尖賽事之一。

2025大亞集團女子公開賽明（10）日起至12日將於臺南市的嘉南高爾夫球場展開，今年賽事匯聚超過百位國內外頂尖好手，尤其臺灣女子年輕新秀選手近期表現亮眼，賽事佳績斐然，除了有旅外球星林子涵、洪玉霖等好手返臺參賽，多位今年屢獲佳績的臺灣球星彭婕、劉芃姍、曾楨等人皆加入戰局。

而今年來已擁有4座冠軍頭銜的泰國名將帕查拉朱達亦將同場競技，衛冕冠軍蔡佩穎的連霸之路，預計將是本屆賽事的一大看點，增添比賽張力與觀眾期待。

本屆賽事採3回合比桿賽（54洞）進行，確保專業性與觀賞性同時舉辦職業業餘配對賽（Pro-Am），讓企業代表與職業選手交流互動，提升賽事熱度與參與感。