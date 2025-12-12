大亞集團女子公開賽最終回合 帕查拉朱達4度延長賽奪冠

記者張翔程／綜合報導

2025大亞集團女子公開賽今（12）日在嘉南高爾夫球場進行最終回合決戰，泰國好手帕查拉朱達打出69桿，尋求衛冕的蔡佩穎則是67桿，兩人同以3回合206桿進入延長賽，拚戰4度延長加洞後，最終帕查拉朱達擊退蔡佩穎，擁抱個人今年臺巡賽第5冠，並收下200萬元冠軍獎金。

努力到最後一刻的蔡佩穎雖，雖未能成功衛冕，但也獲得亞軍及100萬元獎金，陳伶潔繳出70桿，與劉嬿、黃靖以208桿並列第3，小將林潔恩在第15洞精采獵鷹，繳出全場最低桿66桿，總桿數214桿並列第17，獲選最佳業餘選手。

廣告 廣告

艱苦奮戰奪冠後，帕查拉朱達興奮的說：「今天第7洞開球失誤最後吞下雙柏忌，當時已經跟當時的領先選手相差2桿，一度覺得自己要放棄了。但很快我又振作起來，每桿都努力堅持，後面也如願抓下許多博蒂讓自己逆轉挺進延長賽。」

頒獎儀式帕查拉朱達高舉獎盃說：「感謝大亞集團支持舉辦這項比賽，另外我也要感謝蔡佩穎，她是我認識超過20年的好朋友，是相當了不起的球員，我相當珍惜這份友誼。同時還有我的贊助商，以及在我身後默默支持我的親友們，幫助我得到今日的榮耀。」

泰國好手帕查拉朱達艱苦延長賽奮戰奪冠。（TLPGA提供／葉勇宏攝）