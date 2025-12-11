大亞集團女子公開賽第2回合 帕查拉朱達單獨領先

記者張翔程／綜合報導

2025大亞集團女子公開賽今（11）日在在嘉南高爾夫球場進行第2回合賽程，泰國好手帕查拉朱達從第15洞起連續3洞抓鳥，幫助自己重返領先位置，最終打出低於標準桿2桿的70桿，以2天總桿137桿坐穩首位寶座。

首回合並列第6的陳伶潔，第2回合繳出68桿，以138桿獨居第2；蔡佩穎打出71桿，以139桿排名第3；泰國女將布薩巴甘後9洞連續4洞賺進博蒂，67桿成績讓排名迅速爬升，以140桿與黃靖、劉嬿並列第4。

廣告 廣告

第2回合結束後，大會取成績最優的前50名職業選手，也就是總桿數148桿、並列第48，共56位選手進入最終回合，博斯高球2臺將在明日進行現場直播，歡迎所有球迷準時收看。

泰國選手帕查拉朱達繼續保持單獨領先。（TLPGA提供／葉勇宏攝）