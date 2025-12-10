大亞集團女子公開賽 泰國選手67桿單獨領先

記者張翔程／綜合報導

2025大亞集團女子公開賽今（10）日在嘉南高爾夫球場進行第1回合，泰國選手帕查拉朱達發揮出絕佳實力，繳出5鳥0柏忌的表現，順利搶下領先地位，目前以低於標準桿5桿的67桿獨佔第1。

旅日好手蔡佩穎同樣打出0柏忌的好成績，以68桿僅1桿之差暫居第2；日本女將吉桑晴美在第14洞吞下唯一的柏忌，以69桿與泰國選手康卡莫、皮特菈萬暫時並列第3；大亞集團贊助選手洪玉霖、吳純葳分別繳出70、72桿，暫居並列第6、第25。

明（11）日將進行第2回合賽程，結束後大會將取成績最優的前 50名職業選手（含同桿者）進入最後終回合。

今年在女子臺巡賽累積4勝大豐收的帕查拉朱達，此次於嘉南球場的首回合輪表現充滿著濃厚的爭冠氣勢，賽後對球場現況與個人擊球表示高度肯定，「今天尤其是開球木桿的上球道率最讓我滿意（高達92%），但5桿洞的攻果嶺表現較不如預期，因此整回合只有第17洞抓下小鳥，儘管如此，其他的表現都很棒，連推桿都很順手，我對嘉南球場也還算熟悉，頂多就是下午風稍微變大，但這並未影響我後9洞的表現，所以我在這座球場算是打得非常享受」。

泰國女將帕查拉朱達第1回合打領先群雌。（TLPGA提供／葉勇宏攝）