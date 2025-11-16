社會中心／黃國誠 吳培嘉 新北市報導

拿來大亨堡包裝紙，夾藏不明煙彈，使用過後，就丟棄在旅館房間裡，房客退房後業者報警，警方從空煙彈中化驗發現，竟含有依托咪酯成分，向上溯源，又從嚴姓房客手機中，發現不明男子持槍照片，進一步前往吳姓嫌犯家中搜索，當場查獲一把改造手槍，以及四發子彈。

就在超商大亨堡包裝紙中，裡頭竟出現疑似有使用過的煙彈，旅館業者就在房客退房後，在房間內拾獲疑似不明煙彈，立刻通報警方，警方化驗發現，裡頭含有依托咪酯成分，也就是俗稱喪屍煙彈。警方vs.吳姓嫌犯「我們有持法院搜索票。」

廣告 廣告

大亨堡包裝紙藏「不明煙彈」棄置旅館 警溯源查獲槍彈

嚴姓男子手機發現不明男子持槍照 警再追吳姓嫌犯到案（圖／民視新聞）

警方兵分多路，來到吳姓男子租屋處進行搜索，就在木櫃中，赫然驚見紙袋裡，疑似藏有一把不明槍枝，還包括好幾發子彈。警方vs.吳姓嫌犯「過來這支槍誰的。」

大亨堡包裝紙藏「不明煙彈」棄置旅館 警溯源查獲槍彈

警方前往吳姓嫌犯家中搜索 查獲一把改造手槍四發子彈（圖／民視新聞）

原來日前警方，接獲一間旅館業者通報，房客退房後遺留大亨堡包裝紙內，夾藏不明空煙彈，確認是喪屍煙彈後，警方針對當天三男兩女房客追查，溯源搜索其中一名嚴姓房客手機，竟意外看到有不明男子持槍照片，循線找到吳姓男子，當場在住處，查獲一把改造手槍，以及四發子彈。中正一分局偵查隊長蔡漢政表示「查扣的證物中，赫然發現群聚吸食毒品，以及持有槍械等不法照片，隨即再次申請搜索票獲准後，前往新北蘆洲區，執行第二波的搜索行動，在吳姓犯嫌的住處，成功起獲改造手槍一支，彈匣一個以及子彈四發。」除了拿來大亨堡包裝紙，夾藏喪屍煙彈，手機又留下友人持槍照片，雙雙成了鎖定目標，一併被逮。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

原文出處：大亨堡包裝紙藏「不明煙彈」棄置旅館 警溯源查獲槍彈

更多民視新聞報導

懸掛假車牌四處販毒 警逮毒鴛鴦起獲安毒與依托咪酯

桃園驚悚車禍！男吸「喪屍煙」毒駕撞貨車 車身斷兩截駕駛慘死

逆向衝撞消防栓 54歲駕駛涉藏毒品依托咪脂煙彈

