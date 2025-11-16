大亨堡 夾毒 中正一警溯源破獲吸毒據點及改造槍械

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市中正第一分局日前接獲轄內旅館通報，指稱有房客退房時疑似遺留不明煙彈於房間內，員警獲報後立即前往現場查處，清查過程中，於牆角一隅發現大亨堡包裝紙內疑有使用過的煙彈，經帶回後送驗，確認空煙彈含有二級毒品依托咪酯之成分，遂擴大追查毒品來源。

MEITU 20251116 125358007

經中正第一分局指派專人溯源蒐證偵辦，最終掌握嚴性犯嫌之涉案證據，隨即向法院聲請搜索票前往執行，嫌犯到案後，員警於犯嫌手機內赫然發現疑似群聚施用毒品及持有槍械等不法照片，警方隨即再次聲請搜索票獲准後，前往新北市蘆洲區之據點執行第二波搜索行動，成功起獲改造手槍1枝、彈匣1個，及9mm子彈4顆，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送臺灣新北地方檢察署偵辦。

MEITU 20251116 125418013

中正第一分局強調，面對毒品及非法持有槍械絕不容忍，請民眾切勿心存僥倖，以身試法，未來亦將持續積極打擊各類犯罪，貫徹「除惡務盡、淨化治安」決心，給民眾安全無虞的生活環境。