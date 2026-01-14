大享容器擴建案發回更審 自救會長林碩彥持續守護竹北空氣

大享容器擴建案發回更審，自救會長新竹縣議員林碩彥重申七大嚴正訴求，要求專業透明的開發過程。（林碩彥提供）

記者彭新茹／新竹報導

針對「大享公司擴展計畫」環境影響評估爭議，最高行政法院日前作成判決，裁定廢棄原判決並發回臺北高等行政法院重新審理 。

自救會會長、新竹縣議員林碩彥表示，對於司法機關要求更嚴謹釐清環評審查程序之專業判斷予以尊重，同時強調將持續站在捍衛居民健康與公共安全的第一線，要求開發單位正視廠址鄰近住宅區的各項潛在風險。

林碩彥指出，本案爭議點之一在於大享公司規劃將製程燃料由重油轉為天然氣，原審判決曾認為其環評說明書對於天然氣意外（如洩漏、爆炸）之評估與應變措施未達環評作業準則之標準 。最高行政法院雖認為應進一步調查環評委員會在審查時是否已就此達成專業判斷，而發回更ㄧ審，這正印證他長期以來對天然氣公共安全的憂慮。

廣告 廣告

針對本案，林碩彥代表自救會團隊再次重申七大嚴正訴求，要求專業透明的開發過程，一係住宅區不適宜擴廠，以避免製造更多空氣污染源。其次為重視空污違規紀錄，第三該公司工安管理能力堪慮，如何能妥善管理新增之擴建廠區？第四瓦斯設備維護風險，擴廠後大量使用天然氣，若維護不確實，猶如在住宅區設置未爆彈；水利排洪與淹水疑慮： 開發單位涉嫌長期佔用鳳山溪支線，私設箱涵。在縣府尚未完成支線整治前，擴廠將影響排洪功能，對面臨極端氣候威脅的居民造成財產與生命威脅。廢水零排放之真實性，呼籲應依環評法施行細則退回本案，或進入更嚴謹的二階環評審查；財務危機與履行能力，針對大享公司爆發之財務危機、欠薪及土地抵押爭議，建議該公司先解決財務缺口，否則實難令人信服其有能力履行環評所承諾之環境維護設施。

林碩彥強調，自救會與大享容器公司提起行政訴訟，其目的從未改變–就是為了給居民一個無煙囪、好空氣的居住環境 。