大人小孩都愛🎄耶誕樹紙杯蛋糕🎄
🎄[耶誕系列] 耶誕樹紙杯蛋糕🎄
只要花點心思，加上耶誕裝飾，平凡的紙杯蛋糕便會變成充滿耶誕氣氛的cupcake，好可愛喔！派對小吃或送給朋友，大人小孩都愛！
食材
奶油, 113克
糖, 175克
蛋, 3顆
香草精（可省略）, 1茶匙
檸檬皮, 適量
中筋麵粉, 195克
發粉/泡打粉, 1 1/2茶匙
牛奶, 50毫升
奶油糖霜
奶油, 110克
糖霜, 350克
牛奶, 2湯匙
料理步驟
步驟 1：用打蛋器打發奶油至軟身，加糖拌勻，逐次加一顆蛋拌勻
步驟 2：篩入麵粉，發粉及檸檬皮拌勻，加牛奶及香草精，徹底拌勻
步驟 3：將蛋糕漿倒入模內，放入烤箱180度烤15至18分鐘即成，放在涼架上待涼
步驟 4：奶油糖霜butter cream做法： 用打蛋器打發奶油至非常軟身，分三次加入糖霜拌勻，加一至兩滴綠色食用色素拌勻
步驟 5：將奶油糖霜放入擠袋內，在紙杯蛋糕上擠出耶誕樹般，加上裝飾即成！
小撇步
