大人系法式現代宅！雙向沙發建構寬闊廳區、弧形餐桌呼應蛋形天花，玩偶燈飾坐鎮客廳喜迎新生命

這間 80 坪的新成屋，設計之初便承載著夫妻對未來生活的期待與夢想。為迎接新生兒的到來，設計師王昱承以「孕育」為核心理念，陪伴夫妻共同打造出一個溫暖、安全且充滿成長潛力的居家空間。原本的四房格局經過重新規劃，設計師依據屋主需求進行調整：將公領域旁的房間改造為男主人的專屬書房與主臥的更衣室，有效提升生活機能。玄關兩側也增設了收納設計，右側用於存放日常物品與鞋類，左側則規劃為外出一日衣櫃，提升進出門的便利性與實用性。



公領域設計上以法式現代風格為基調，融入「孕育」的概念，透過蛋形天花板設計象徵生命的起源，搭配優雅的圓弧造型環繞沙發區，強調柔和與凝聚感。寬敞的公領域採開放式設計，不僅提供孩子自由奔跑的空間，更以雙向活用的沙發配置增強功能性：一側可欣賞窗外景致，另一側便於照料孩子，營造出親子互動的溫馨場景。客廳中點綴著米飛兔立燈，增添童趣元素，成為迎接新生命的象徵。每當燈光亮起，整個空間瀰漫著法式優雅與家庭陪伴的幸福氛圍。男主人專屬的書房空間融合實用性與靈活性，採用雙向開啟的門片設計，既能對外開放連結公領域，也能獨立使用，增添空間的動線變化與趣味性。因應屋主經常需與國外客戶聯繫的需求，書房以簡約高效的設計為主，打造一個專注且舒適的工作環境，同時滿足專業與生活的平衡。

主臥空間經過精心調整，隱藏門巧妙化解了原始格局中直視浴室門的視角問題，並透過牆面與收納的一體化設計，呈現整體視覺的和諧感與實用性。女主人的獨立更衣室成為主臥的一大亮點，內部規劃完善，兼具功能性與美觀；衣櫃內特別配置水離子深層器，確保衣物長久保持清新與衛生，滿足便利與健康的需求。小孩房則以成長性為設計核心，基礎收納規劃周全，家具選用可移動設計，靈活應對未來變化，並以彩虹壁紙點綴，營造出充滿夢幻與童趣的氛圍。

居希室內設計有限公司／王昱承

地址：台中市北區華美街二段306號

電話：04-22935855

Email：jixi.design@gmail.com

