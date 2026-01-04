大人系法式輕奢饗宴！gelato pique café＋辻利茶舗 推丸韻抹茶系列
記者李鴻典／台北報導
台灣可麗餅界的人氣指標品牌gelato pique cafe宣布2026年全新菜單正式上線！本次最大亮點，便是與日本擁有165年歷史的京都宇治老字號「辻利茶舗」展開深度合作。嚴選辻利茶舗全新開發、由專業日本茶講師監修的「丸韻」抹茶粉，將京都的百年茶香融入可麗餅的細緻質地中。
亮點一：極致五感的追求！嚴選辻利茶舗全新名作「丸韻」
本次合作不僅是口味上的革新，更是對食材極致的堅持。gelato pique cafe 選用的「丸韻」抹茶粉，是辻利茶舗為了追求「極致五感」而誕生的自信之作。
清新柔和的口感： 以「生葉系抹茶」為基調，保留了茶葉最原始的鮮味與甘甜，大幅降低了苦澀感，入口層次豐富且柔和。
低溫慢焙的香氣： 採用特殊的低溫慢焙工藝，緩緩引出如鮮嫩青草般的自然香氣，茶香包覆感極佳。
視覺饗宴： 茶湯色澤鮮亮翠綠，不僅美味，更帶來賞心悅目的優雅視覺體驗。
亮點二：職人手作的療癒時刻——全新抹茶系列餐點
為了完美展現「丸韻」的風味，推出了兩款抹茶系列餐點，並提供可麗餅餅皮客製化升級服務：
1. 辻利抹茶砂糖可麗餅 (Tsujiri Matcha Sugar Crepe) 這是一款能品嚐到最純粹食材風味的極致之作。延續品牌精神，使用法國產小麥粉與頂級艾許奶油，並融入辻利茶舗「丸韻」抹茶粉的製作工藝： 在煎製過程中，將翠綠的辻利抹茶麵糊倒入烤台，透過職人療癒的轉餅手勢，將餅皮旋轉推開。高溫下，抹茶的優雅香氣瞬間釋放，最後奢華地抹上艾許奶油並撒上細砂糖，完成招牌的法式可麗餅口味。
2. 辻利抹茶拿鐵 (Tsujiri Matcha Latte) 由職人傳承的傳統茶道精神，每一杯皆使用茶筅快速擊拂，手刷出抹茶的濃郁香氣與綿密的茶沫，翠綠的色澤讓人未飲先醉，搭配高品質鮮乳，入口滑順濃郁，是搭配可麗餅的最佳飲品。
3. 全品項可麗餅餅皮升級，為了滿足抹茶控的渴望，任一口味的甜味可麗餅，皆可以加價10元，將原味奶油餅皮升級為「辻利抹茶餅皮」。
亮點三：經典回歸與豐富配料，打造午茶小確幸
除了重磅登場的抹茶系列，本季菜單也帶來了經典與新意的結合：
能多益巧克力香蕉可麗餅(Nutella & Banana Crepe)： 厚實濃郁的Nutella榛果巧克力醬搭配新鮮香蕉，是大人小孩都無法抗拒的甜蜜滋味。
Topping 自由選： 可麗餅皆可客製化加購配料，無論是綿密的鮮奶油、冰淇淋，甚至是超萌的「小熊餅乾」，都能讓甜點更加華麗吸睛！
飲品折抵優惠： 凡購買任一款可麗餅或冰淇淋，搭配任一飲品，即可享有 30元折價優惠。
珍煮丹即將迎來品牌17週年之際，回望2025年，以招牌黑糖衍生的新作黑糖布蕾，再到創新飲品西瓜烏龍藉由張員瑛的一句話終於被大眾看見，這次品牌日，珍煮丹精選三款經典人氣飲品，於1/8-1/10推出買一送一優惠活動。
1/8人氣TOP.1「黑糖珍珠鮮奶」打頭陣，匠心自炒黑糖蜜入珍煮丹獨家0.85cm珍珠，煮至香氣四溢，佐入鮮奶的醇厚風味，完美比例經典呈現。
1/9來點清爽的「黑糖檸檬冬瓜」迎接週五，手工熬煮古早味冬瓜茶，搭配祖傳黑糖與酸甜檸檬原汁，復刻記憶中的懷舊風味，無咖啡因的最佳首選。
1/10生日主場，煮母登場！「煮母奶茶」特選烏瓦錫蘭紅茶為基底，打造出獨特芳香與風味醇厚的特製奶茶，口感滑順帶有獨特茶香甘甜。
嘴巴甜甜，運氣好個一整年!CoCo週三好友日甜甜價支援，回饋忠實粉絲，線上領券享：粉角鮮奶茶(L)第二杯0元，2杯只要75元!每人可領2張券(=4杯飲料)。
1/5起至2月底，冬季限定「冬韻擂焙珍奶、莓好雙果茶」也進入2大杯99陣容：CoCo都可任2杯99活動品項：冬韻擂焙珍奶(L)、莓好雙果茶(L)、28茉輕乳茶(L)、21歲輕檸烏龍 (L)、日焙珍珠奶茶(L) 。活動日期：2026/1/5-2026/2/28依各街邊店營業時間，活動門市：臨櫃點餐、都可訂線上點購（商場門市/部分門市無售，以各店供應為準）。
迎接新年與農曆春節前聚餐旺季，自即日起至2月4日止，拿坡里披薩．炸雞推出雞省炸烤雙享活動，全台139間門市內用與外帶適用。本檔以炸烤一次滿足為策略核心， 3烤雞+3炸雞內用/外帶，特價199元。
新春烤雞盛宴269元：分享場合首推，面對年節圍爐與親友聚會，推出烤雞6塊加贈新品山賊烤雞翅3塊，原價585元，內用/外帶特價269元。三商 i 美食會員專屬回饋同步開放，領券特價再享259元。山賊烤雞翅嚐鮮加購99元：購買任一餐點，可加購山賊烤雞翅4塊，原價260元，內用/外帶加購價99元。
台灣吉豚屋人氣「牡蠣季」回歸，嚴選滑嫩飽滿的廣島牡蠣，結合獨門的香脆麵包粉，打造全新升級的豐盛拼盤，1月5日起開始販售。此次推出的牡蠣餐點共有「極上海陸四拼定食」以及「牡蠣蝦黃金丼」兩款，售價分別為369元與279元。也推出單點牡蠣來提供給想解解饞的饕客，一個69元、三個特價199元。
迎接即將到來的馬年，台灣貝果品牌好丘Good Cho's推出「翻轉酥 · 馬年限定版」風格系酥餅，象徵「馬上翻轉」的好寓意。內含六款深受市場喜愛的台灣在地靈感風味，豆沙鹹蛋黃：懷舊紅豆與濃郁鹹蛋黃的甜鹹平衡。金黃鳳梨：嚴選台灣土鳳梨，飽滿果纖與自然酸甜。黑糖黑芝麻：手炒黑糖與芝麻醬的濃厚厚韻。
柑橘巧克力：頂級法芙娜巧克力與柑橘香氣的浪漫結合。香橙檸檬：天然果皮與檸檬泥的爽朗清香。紅玉紅茶：南投魚池紅茶揉合豆沙，茶香悠長回甘。「翻轉酥 · 馬年限定版」現已於好丘全台門市與官網商城開放預購，數量有限，售完為止。售價：420元，5盒以上每盒399元。
樂扣樂扣首度攜手超人氣IP「DINOTAENG 呆萌町」，推出以台灣首發、療癒甜點系設計「ONE MORE BITE」為核心的系列商品，以呆萌町人氣角色 QUOKKA與BOBO 雙主角貫穿整體設計。此次以「下午茶派對，歡樂療癒時光」為主軸，推出隨行杯款、保鮮盒與隨行配件三大系列、十餘款商品，從手搖飲、咖啡到便當與外出收納，完整涵蓋上班族與學生族群的日常使用情境。
樂扣樂扣 DINOTAENG 呆萌町系列商品即日起於樂扣樂扣全台直營門市、官方網站，以及家樂福、寶雅、momo 購物網、蝦皮商城等線上線下通路陸續販售，價格區間自349元至899元不等。其中，樂扣樂扣全台直營門市同步推出限定優惠活動，全系列商品單件享85折起，購買兩件或以上再加贈品牌提袋一件。
樂扣樂扣DINOTAENG呆萌町聯名品項：
◎「嚼對FUN飲吸管杯」售價889元，藍、綠、粉、黃四色。
◎「清新手提耐熱玻璃隨行杯」售價599元，綠、黃兩色。
◎「簡約彈蓋保溫杯」售價899元，白、米黃兩色。
◎「可微波玩美Match不鏽鋼隔熱便當盒」， 800ml售價599元、1200ml售價685元、黃色單一色系。
◎「萬用提袋」售價349元，藍、黃兩色。
更多三立新聞網報導
悠遊付攻略！一鍵進入乘車碼 首搭送50%回饋金
台灣大電信獨賣realme GT 8 Pro 專案價0元起
加油可等等！台灣中油：5日起汽、柴油價格各調降0.2元
《中華一番》小當家做這料理遭處死？作者急求助AI 網給解法：借七龍珠
其他人也在看
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 125
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 6
中職》「抗荷英雄」高掛球鞋！吳哲源難敵肩傷遺憾引退
曾以遞補身分寫下傳奇，在2023年世界棒球經典賽（WBC）一戰成名的中信兄弟投手吳哲源，今（2）日正式透過社群媒體決定暫別這項他最熱愛的運動。這名在2016年以第十輪順位進入職棒的「草根強投」，在經歷與右肩傷勢長達2年的漫長復健後，決定告別職棒賽場，為其10年的黃衫生涯畫下句點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 78
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 8 小時前 ・ 30
美國活逮委國總統馬杜洛 汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了
美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球。作家、時事評論員汪浩3日說，馬杜洛被捕所傳遞出的政治訊號，對親中威權勢力而言，緊抱中共領導人習近平大腿，已不再是可靠的保命符，「國民黨小心了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 105
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 3
無X、內X都做了！夜奔人夫家激戰 健身女教練傳訊嗆聲正宮
台北市1名健身女網紅小萱（化名），先前與人夫阿豪（化名）發生外遇，兩人多次相約摩鐵嘿咻，小萱還趁正宮出國時，跑到阿豪住家過夜，並傳訊息給正宮嗆聲，內容提及「無套、內X全部都來了」等字句，阿豪妻子憤而提出告訴；台北地院判小萱須賠償56萬8340元，全案仍可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 62
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 114
柯文哲新工作曝光！震撼宣布長住「這縣市」要靠筆電、睡袋過活
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，多縣市人選已陸續出爐。民眾黨日前正式徵召白委張啓楷參選嘉義市長，黨主席黃國昌表示，將秉持最大誠意及善意，與國民黨討論整合，外界更盛傳藍營有意禮讓，不過卻斷言「可能不會贏」。對此，前黨魁柯文哲今（3）日與張啓楷出席「阿北回嘉小草座談」活動，宣布將擔任其競選總幹事，並將於此地Long Stay。民視 ・ 1 天前 ・ 448
賴清德緊張了？邱毅曝這3人抓「致命把柄」
[NOWnews今日新聞]為協助民眾黨立委陳昭姿推動《人工生殖法》草案，民眾黨前主席柯文哲2日現身立院，不只拜會國民黨團，還與民進黨團總召柯建銘握手大和解。前立委蔡正元說，老柯與柯P見面，像是老先覺過...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 21
被川普抓走的委內瑞拉總統馬杜洛是誰？
[NOWnews今日新聞]美軍今（3）日對委內瑞拉發動大規模突襲，先是在凌晨連續轟炸委內瑞拉多地後，再由美國總統川普（DonaldTrump）宣布已將委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）夫...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 105
50歲男不菸不酒 每天喝「黑咖啡」竟快洗腎！醫示警：一堆人中
喝咖啡有益健康，但醫師洪永祥提醒，若是喝到變質的咖啡豆，就會嚴重傷腎。一名50多歲的男子相當重視健康，不碰菸酒，每天晨跑，某天昏倒送醫確診腎衰竭五期，但該男子沒有三高等導致腎衰竭的疾病，細問後才知，男子會買大包裝的咖啡豆回家囤放，最後咖啡豆已變色，男子仍喝下肚，長期危害腎臟功能至腎衰竭第五期，喝到快洗腎。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 7
NBA》詹姆斯提醒年輕世代：小孩子別太早練三分球
湖人球星詹姆斯（LeBron James）去年在自己節目與名人堂球星納許（Steve Nash）閒聊，納許提出聯盟10多年前就有的話題：四分球。既然進入大跑轟時代已經超過10年，四分球是否可以再拿出來討論，為比賽注入更多活力？中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
2026國運籤出爐！預言4縣市是高度關鍵區「恐藍天變綠地」
2026到來，社會高度關注2026年兩岸是否開戰、也關心大選及國內政局。陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新解析內容，指出今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份，示警2026大選4縣市恐「藍天恐變綠地」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 542
低本益AI股大清單曝光！專家點名「最強5虎」：這檔今年可賺一個資本額、股價才百元出頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導中山大學國際金融學院國資所所長王昭文從台股AI族群中篩出14檔潛力標的，清一色具備低本益比條件，其中多檔甚至低於20倍。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
委總統突遭美特種部隊入侵帶走！牛彈琴：給世界三大教訓 國際安全警鐘響起
美東時間周六 (3 日) 凌晨，美軍在委內瑞拉發動了一場震驚世界的軍事行動。多方消息證實，美軍出動三角洲特種部隊對委內瑞拉境內目標實施突襲，成功逮捕委國總統馬杜洛及其夫人。 現場畫面顯示，委國首都爆炸火光染紅夜空，委國副總統羅德里格斯緊急聲明稱政府不知總統下落，並要求美方提供其鉅亨網 ・ 12 小時前 ・ 88
外交部出重手！中國竟公布沈伯洋個資 「這類人」被嚴辦下場慘了
即時中心／黃于庭報導為達滲透台灣、進而完成統一目的，中國近年持續打壓我國，多次片面宣稱「懲戒台獨」，長臂管轄至國會內部。先前恫嚇將透過國際刑警組織「全球抓捕」民進黨立委沈伯洋；豈料，中國近日再度出招，公布沈的居住地與工作地衛星影像，更威脅其「往哪裡逃」。對此，外交部今（3）日嚴正重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國對我國人民沒有任何管轄權。民視 ・ 1 天前 ・ 307
記憶體缺貨苦主喊漲價！外資出清這檔「電腦品牌」大廠捲走16億元 再倒貨南亞4萬張提款25億
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股本週（12/29～01/02）加權指數上漲793.79點，以29349.81點作收，漲幅2.78%，創下歷史紀錄。據證交所盤後公布籌碼動向，...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 12
還會更冷！氣象署揭全台最低溫在「這2地」 明日恐怕只剩10度
即時中心／廖予瑄、陳治甬報導全台冷颼颼！中央氣象署上午表示，受到強烈大陸冷氣團影響，時間越晚氣溫恐怕會越低。氣象署預報員林定宜指出，今（2）日下半天時，基隆北海岸及大台北山區有些降雨，但從晚間到明（3）日，天氣將轉乾。氣溫方面，明日清晨中部以北、東北部會下滑到10度左右，南部12度，花東地區13、14度，中南部地區的日夜溫差大；另外，高雄以北、宜蘭、花蓮附近恐怕會出現黃燈以上的低溫燈號，民眾務必特別注意。民視 ・ 1 天前 ・ 2