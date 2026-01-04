大人系法式輕奢饗宴！gelato pique café＋辻利茶舗 推丸韻抹茶系列

記者李鴻典／台北報導

台灣可麗餅界的人氣指標品牌gelato pique cafe宣布2026年全新菜單正式上線！本次最大亮點，便是與日本擁有165年歷史的京都宇治老字號「辻利茶舗」展開深度合作。嚴選辻利茶舗全新開發、由專業日本茶講師監修的「丸韻」抹茶粉，將京都的百年茶香融入可麗餅的細緻質地中。

gelato pique cafe X 辻利茶舗推出全新「丸韻」抹茶系列。（圖／品牌業者提供）

亮點一：極致五感的追求！嚴選辻利茶舗全新名作「丸韻」

本次合作不僅是口味上的革新，更是對食材極致的堅持。gelato pique cafe 選用的「丸韻」抹茶粉，是辻利茶舗為了追求「極致五感」而誕生的自信之作。

清新柔和的口感： 以「生葉系抹茶」為基調，保留了茶葉最原始的鮮味與甘甜，大幅降低了苦澀感，入口層次豐富且柔和。

低溫慢焙的香氣： 採用特殊的低溫慢焙工藝，緩緩引出如鮮嫩青草般的自然香氣，茶香包覆感極佳。

視覺饗宴： 茶湯色澤鮮亮翠綠，不僅美味，更帶來賞心悅目的優雅視覺體驗。

gelato pique cafe選用「丸韻」抹茶粉。（圖／品牌業者提供）

亮點二：職人手作的療癒時刻——全新抹茶系列餐點

為了完美展現「丸韻」的風味，推出了兩款抹茶系列餐點，並提供可麗餅餅皮客製化升級服務：

1. 辻利抹茶砂糖可麗餅 (Tsujiri Matcha Sugar Crepe) 這是一款能品嚐到最純粹食材風味的極致之作。延續品牌精神，使用法國產小麥粉與頂級艾許奶油，並融入辻利茶舗「丸韻」抹茶粉的製作工藝： 在煎製過程中，將翠綠的辻利抹茶麵糊倒入烤台，透過職人療癒的轉餅手勢，將餅皮旋轉推開。高溫下，抹茶的優雅香氣瞬間釋放，最後奢華地抹上艾許奶油並撒上細砂糖，完成招牌的法式可麗餅口味。

辻利抹茶砂糖可麗餅。（圖／品牌業者提供）

2. 辻利抹茶拿鐵 (Tsujiri Matcha Latte) 由職人傳承的傳統茶道精神，每一杯皆使用茶筅快速擊拂，手刷出抹茶的濃郁香氣與綿密的茶沫，翠綠的色澤讓人未飲先醉，搭配高品質鮮乳，入口滑順濃郁，是搭配可麗餅的最佳飲品。

3. 全品項可麗餅餅皮升級，為了滿足抹茶控的渴望，任一口味的甜味可麗餅，皆可以加價10元，將原味奶油餅皮升級為「辻利抹茶餅皮」。

辻利抹茶拿鐵。（圖／品牌業者提供）

亮點三：經典回歸與豐富配料，打造午茶小確幸

除了重磅登場的抹茶系列，本季菜單也帶來了經典與新意的結合：

能多益巧克力香蕉可麗餅(Nutella & Banana Crepe)： 厚實濃郁的Nutella榛果巧克力醬搭配新鮮香蕉，是大人小孩都無法抗拒的甜蜜滋味。

Topping 自由選： 可麗餅皆可客製化加購配料，無論是綿密的鮮奶油、冰淇淋，甚至是超萌的「小熊餅乾」，都能讓甜點更加華麗吸睛！

飲品折抵優惠： 凡購買任一款可麗餅或冰淇淋，搭配任一飲品，即可享有 30元折價優惠。

gelato pique cafe攜手百年辻利茶舗。（圖／品牌業者提供）

珍煮丹即將迎來品牌17週年之際，回望2025年，以招牌黑糖衍生的新作黑糖布蕾，再到創新飲品西瓜烏龍藉由張員瑛的一句話終於被大眾看見，這次品牌日，珍煮丹精選三款經典人氣飲品，於1/8-1/10推出買一送一優惠活動。

1/8人氣TOP.1「黑糖珍珠鮮奶」打頭陣，匠心自炒黑糖蜜入珍煮丹獨家0.85cm珍珠，煮至香氣四溢，佐入鮮奶的醇厚風味，完美比例經典呈現。

1/8黑糖珍珠鮮奶買一送一。（圖／品牌業者提供）

1/9來點清爽的「黑糖檸檬冬瓜」迎接週五，手工熬煮古早味冬瓜茶，搭配祖傳黑糖與酸甜檸檬原汁，復刻記憶中的懷舊風味，無咖啡因的最佳首選。

1/9黑糖檸檬冬瓜買一送一。（圖／品牌業者提供）

1/10生日主場，煮母登場！「煮母奶茶」特選烏瓦錫蘭紅茶為基底，打造出獨特芳香與風味醇厚的特製奶茶，口感滑順帶有獨特茶香甘甜。

1/10煮母奶茶買一送一。（圖／品牌業者提供）

嘴巴甜甜，運氣好個一整年!CoCo週三好友日甜甜價支援，回饋忠實粉絲，線上領券享：粉角鮮奶茶(L)第二杯0元，2杯只要75元!每人可領2張券(=4杯飲料)。

CoCo週三好友日甜甜價支援，粉角鮮奶茶(L)第二杯0元。（圖／品牌業者提供）

1/5起至2月底，冬季限定「冬韻擂焙珍奶、莓好雙果茶」也進入2大杯99陣容：CoCo都可任2杯99活動品項：冬韻擂焙珍奶(L)、莓好雙果茶(L)、28茉輕乳茶(L)、21歲輕檸烏龍 (L)、日焙珍珠奶茶(L) 。活動日期：2026/1/5-2026/2/28依各街邊店營業時間，活動門市：臨櫃點餐、都可訂線上點購（商場門市/部分門市無售，以各店供應為準）。

CoCo都可任2杯99活動。（圖／品牌業者提供）

迎接新年與農曆春節前聚餐旺季，自即日起至2月4日止，拿坡里披薩．炸雞推出雞省炸烤雙享活動，全台139間門市內用與外帶適用。本檔以炸烤一次滿足為策略核心， 3烤雞+3炸雞內用/外帶，特價199元。

新春烤雞盛宴269元：分享場合首推，面對年節圍爐與親友聚會，推出烤雞6塊加贈新品山賊烤雞翅3塊，原價585元，內用/外帶特價269元。三商 i 美食會員專屬回饋同步開放，領券特價再享259元。山賊烤雞翅嚐鮮加購99元：購買任一餐點，可加購山賊烤雞翅4塊，原價260元，內用/外帶加購價99元。

拿坡里雞省好運迎新，3烤雞+3炸雞特價199元，想吃炸雞烤雞通通有。（圖／品牌業者提供）

台灣吉豚屋人氣「牡蠣季」回歸，嚴選滑嫩飽滿的廣島牡蠣，結合獨門的香脆麵包粉，打造全新升級的豐盛拼盤，1月5日起開始販售。此次推出的牡蠣餐點共有「極上海陸四拼定食」以及「牡蠣蝦黃金丼」兩款，售價分別為369元與279元。也推出單點牡蠣來提供給想解解饞的饕客，一個69元、三個特價199元。

吉豚屋人氣「牡蠣季」回歸。（圖／品牌業者提供）

迎接即將到來的馬年，台灣貝果品牌好丘Good Cho's推出「翻轉酥 · 馬年限定版」風格系酥餅，象徵「馬上翻轉」的好寓意。內含六款深受市場喜愛的台灣在地靈感風味，豆沙鹹蛋黃：懷舊紅豆與濃郁鹹蛋黃的甜鹹平衡。金黃鳳梨：嚴選台灣土鳳梨，飽滿果纖與自然酸甜。黑糖黑芝麻：手炒黑糖與芝麻醬的濃厚厚韻。

好丘Good Cho's推出「翻轉酥 · 馬年限定版」風格系酥餅。（圖／品牌業者提供）

柑橘巧克力：頂級法芙娜巧克力與柑橘香氣的浪漫結合。香橙檸檬：天然果皮與檸檬泥的爽朗清香。紅玉紅茶：南投魚池紅茶揉合豆沙，茶香悠長回甘。「翻轉酥 · 馬年限定版」現已於好丘全台門市與官網商城開放預購，數量有限，售完為止。售價：420元，5盒以上每盒399元。

好丘「翻轉酥 · 馬年限定版」內含六款台灣在地靈感風味。（圖／品牌業者提供）

樂扣樂扣首度攜手超人氣IP「DINOTAENG 呆萌町」，推出以台灣首發、療癒甜點系設計「ONE MORE BITE」為核心的系列商品，以呆萌町人氣角色 QUOKKA與BOBO 雙主角貫穿整體設計。此次以「下午茶派對，歡樂療癒時光」為主軸，推出隨行杯款、保鮮盒與隨行配件三大系列、十餘款商品，從手搖飲、咖啡到便當與外出收納，完整涵蓋上班族與學生族群的日常使用情境。

樂扣樂扣DINOTAENG呆萌町系列商品品項豐富，一次購足多樣生活情境及日常所需。（圖／品牌業者提供）

樂扣樂扣 DINOTAENG 呆萌町系列商品即日起於樂扣樂扣全台直營門市、官方網站，以及家樂福、寶雅、momo 購物網、蝦皮商城等線上線下通路陸續販售，價格區間自349元至899元不等。其中，樂扣樂扣全台直營門市同步推出限定優惠活動，全系列商品單件享85折起，購買兩件或以上再加贈品牌提袋一件。

樂扣樂扣攜手人氣IP「DINOTAENG 呆萌町」，原創主題「ONE MORE BITE」首度亮相，QUOKKA與BOBO雙主角走進療癒日常，全通路熱烈開賣。（圖／品牌業者提供）

樂扣樂扣DINOTAENG呆萌町聯名品項：

◎「嚼對FUN飲吸管杯」售價889元，藍、綠、粉、黃四色。

◎「清新手提耐熱玻璃隨行杯」售價599元，綠、黃兩色。

◎「簡約彈蓋保溫杯」售價899元，白、米黃兩色。

◎「可微波玩美Match不鏽鋼隔熱便當盒」， 800ml售價599元、1200ml售價685元、黃色單一色系。

◎「萬用提袋」售價349元，藍、黃兩色。

樂扣樂扣DINOTAENG呆萌町「嚼對FUN飲吸管杯」售價889元，共推出藍、綠、粉、黃四款色系。（圖／品牌業者提供）

