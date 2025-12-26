大人起爭執竟互摔幼童 影片瘋傳...中市府急回應
一段發生於2023年的家暴監視器畫面近日於社群平台Threads流傳，內容涉及男女雙方在爭執中互摔對方幼女，引發社會高度關注。
台中市社會局對此證實，該案為過去曾受理之舊案，涉案男子為當時的繼父，已依違反兒少權法裁處並施以強制親職教育，目前女童受照顧狀況良好。
互摔書包情緒失控 幼童遭抱起重摔對峙
根據流傳的監視器畫面顯示，該對男女疑似為重組家庭，雙方在家中爆發激烈衝突。女子先將男方女兒的書包丟出，男方隨即扯下女方孩子的書包重摔回擊。
衝突升高後，雙方各自抱起對方年幼的孩子作勢摔擲，過程中孩子驚恐大哭，讓人看了不捨。據了解，兩名孩童當時年齡分別約為1歲多與3至4歲。
影片疑由生母上傳後刪除 網友憂兒少安全
該影片於25日曝光後引發網友痛批，指責雙方將孩子當作情緒出氣筒。有網友發現影片顯示時間為2023年，地點位於台中。
該影片疑似由女方自行上傳，並在文中提到即便事隔兩年仍有陰影，隨後該文已遭刪除下架。然而，因內容涉及嚴重虐兒疑慮，仍引發大量轉傳並要求相關單位介入確認孩子現況。
社會局裁處涉案繼父 雙方離婚後持續追蹤
台中市社會局表示，經查確認畫面中女童曾為服務個案，女子為生母，男子則為當時的繼父。針對繼父對幼童的行為，已認定違反兒童及少年福利與權益保障法第49條及第56條，依法裁處並要求接受親職教育。
社會局指出，雙方目前已經離婚，該名男子未再接觸女童，經社工持續追蹤，確認女童目前照顧現況良好，未再受不當對待。
