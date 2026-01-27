大仁科大新南向行動赴越南 學生在移地學習中看見世界、承擔責任

【互傳媒／記者 范家豪／鹽埔 報導】 為深化新南向政策下之國際教育合作與人才培育，大仁科技大學國際專修部於 1 月 18 日至 1 月 26 日 赴越南河內展開新南向交流行動。此次行程結合招生服務、校園交流、華語培訓合作與國際移地學習，由國際部團隊攜手藥學系與寵物美容系師生共同參與，展現大仁科技大學推動國際教育「走進現場、落實陪伴」的實踐精神。

本次行程除協助二月春季班越南學生辦理來臺就學簽證外，亦同步籌備柬埔寨學生於胡志明市辦理簽證相關事宜，透過跨國行政協調與在地合作，完善新南向學生來臺就學的支持機制。

廣告 廣告

在學術交流方面，團隊實地走訪 University of Technology & Management 及 Hanoi High Technology Vocational College，與校方進行校園參訪與教育交流。學生實際進入課程與教學場域，從課程設計、教學方式到學生學習樣貌進行觀察與對話，不再只是「看資料、聽簡報」，而是透過面對面的互動，理解不同教育體系下的人才培育樣貌。

隨行師長指出，當學生在交流後主動分享「和原本想像的不一樣」，正是移地學習最重要的價值——打破既定印象，培養比較、思考與反省的能力。

此外，團隊亦與在地華語培訓夥伴 NHAT HAN Training Center 進行交流，針對學生來臺前的華語準備、文化適應與生活支持進行經驗分享。這些看似不在正式課綱中的細節，卻往往是國際學生能否順利銜接學習生活的關鍵。

▲越南University of Technology & Management 與大仁科大簽署MOU。（圖／大仁科大）

值得一提的是，此次行程同時是一場完整的國際移地學習實踐。學生在完成多日校園交流後，亦安排文化體驗行程，前往 下龍灣 與 陸龍灣，搭乘遊船欣賞鐘乳洞與海灣景觀；並深入河內市區，走訪老街、品嚐蛋咖啡、於 還劍湖 周邊觀察在地生活節奏。透過學術與文化並行的設計，讓學生在專業學習之外，也培養對不同社會與文化脈絡的理解。

本次參與學生皆為校內「國際學生大使團」成員，平時即協助校園國際事務與外籍學生接待。透過此次移地學習，學生不僅以學習者身分走進海外校園，更在過程中實際承擔團隊合作、跨文化互動與自我管理的責任，為未來參與國際事務奠定實務基礎。

校方表示，新南向不只是招生與交流，更是「陪著學生走一段路」的長期工程。透過教師與國際部同仁的陪伴式帶領，讓學生在真實情境中學習專業、理解世界，也逐步承接國際教育的責任與精神。

「在大仁、我們是一家人」，不只是口號，而是透過一次次實際行動，讓學生在世界不同角落感受到被支持、被信任，也學會如何支持他人。未來，大仁科技大學將持續深化新南向東南亞合作，培育兼具專業力、國際視野與行動力的青年人才。