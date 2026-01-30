大仁科大校長交接 周德光接棒領航邁向新里程

【互傳媒／記者 范家豪／鹽埔 報導】 大仁科技大學今30日上午隆重舉行第10任校長交接典禮，在監印人董事長楊弘仁及多位產官學界貴賓見證下，完成校務傳承的重要時刻。卸任校長郭代璜教授圓滿交棒，由周德光教授正式接任，象徵學校邁入穩健發展的新階段。

卸任校長郭代璜教授為大仁科大藥學系教授，自民國77年到校服務，長年深耕教學與研究，並歷任多項行政主管職務，行政經驗豐富。自109年接任校長以來，面對少子化與高教環境快速變遷的挑戰，郭校長帶領學校穩健經營，逐步展現校務成效。任內不僅穩定學生人數結構，校務績效屢獲肯定，政府補助經費連年成長，並積極推動產學合作、校園場域活化與節能減碳措施，為學校永續發展奠定良好基礎，深獲師生與校友肯定。

▲新任校長周德光致詞。（圖／記者范家豪）

新任校長周德光教授現為南臺科技大學財務金融系教授，具備深厚學術背景與完整高教行政歷練，曾擔任副校長及代理校長。任職期間成功提升新生註冊率，並積極推動國際化發展，拓展海外招生與國際合作，校務治理成果備受肯定。

周校長表示，未來將在既有基礎上，持續強化教學品質與學生學習成效，深化產學合作與國際連結，同時重視校務治理與永續經營，帶領大仁科技大學在健康專業特色與社會責任上持續精進，打造更具競爭力與溫度的學習環境。

▲大仁科技大學30日隆重舉行第十任校長交接典禮。（圖／記者范家豪）

校方表示，校長交接不僅是職務的交付，更是辦學理念與使命的延續，未來將凝聚全體教職員工與校友力量，穩健前行，開創嶄新發展局面。