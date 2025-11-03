大企業回穩 無薪假微減至8331人

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅3日說明勞動部最新公布的減班休息（無薪假）統計。（蔡佩珈攝）

勞動部昨公布最新減班休息（無薪假）統計顯示，共455家、8331人實施減班休息，相較2周前減少212人實施，其中370家、7575人是因美國對等關稅影響，也較2周前減少348人。勞動部指出，今年下半年首見實施減班休息人數減少，但因訂單回穩企業集中在規模較大的企業，未來是否各企業均如此，謹慎、保守看待。

勞動部統計，勞雇雙方協商減少工時事業共455家、8331人，相較10月16日公布共432家、8543人實施，本期增加23家，人數微幅下降212人，多數事業單位實施人數在50人以下，實施期間多數為3個月以下。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅3日說明，減班休息人數今年下半年首次減少，主要原因是18家企業因訂單回穩，屆期結束或提前終止減班休息，共926名員工恢復原本工時，其中3家屬機械設備製造業的中型企業，共563名員工停止實施。

她指出，本期減班休息仍集中在製造業，372家、7849人，占整體人數約95％，其中以金屬機電業為最大宗，共293家、6019人，這裡面又以機械設備製造業145家、2832人實施最多。

此外，勞動部統計，受美國關稅影響實施減班休息共370家、7575人，較上期增加16家、減少348人。黃琦雅表示，本次減少實施9家、688人，其中以機械設備製造業為最多，包含2家終止實施人數分別為270多人及180多人。

她強調，因訂單回穩集中在規模較大的企業，今年下半年首見減班休息人數往下降，未來是否各企業訂單回穩，需要再觀測，會以謹慎、保守態度看待。