大伯稱生小孩像收集Labubu！洪詩「婚前照顧失智公公」揭把屎把尿真相

自《我愛黑澀會》出道的女星洪詩2023年與男星李運慶結婚、育有2名女兒，大伯李運泰去年10月發文感謝她，提到洪詩婚前就把屎把尿照顧失智的公公，誇她沒有物質慾望會省錢、形容女性賣命生小孩像收集Labubu，甚至公開照顧公公的監視器畫面，引爆網友怒轟「什麼毒伯，超可怕！」洪詩今（18）日首度發聲回應此事：「我沒有特別覺得，我當時照顧還是男友的爸爸，是一件多特別多偉大的事情。」

洪詩寫下長文表示，自己是「愛屋及烏」在能力範圍內去幫忙長輩，平時和嫂嫂會幫公公按摩腳促進血液循環、換尿床的床單，身體擦拭和更換尿布由老公李運慶負責：「雖然當時只是交往關係，但我愛運慶，運慶也很疼愛我，公公婆婆、運泰嫂嫂也對我很好，運慶對我的家人也很好，所以我想陪伴運慶渡過這樣的『特殊時期』。」強調大伯沒有丟包父親給他們照顧。

洪詩提到當時和李運慶還在交往期間，失智公公摔倒、開刀換髖關節住院時期，兩兄弟輪流照顧父親：「終於出院後，運慶在家會幫公公換藥，但那個傷口非常深，大頭的無菌棉花棒都是挖進去的程度，在我們已經非常注意傷口的情況下，傷口還是感染了」，後續傷口反覆感染、開刀住院，他們決定找專業的診所幫忙換藥，兄弟倆負責早晚輪班接送父親換藥，持續1年。

外界質疑為何不找看護，而是「孝順外包」給弟弟女友洪詩，她說：「因為當時的巴氏量表還沒申請下來，所以沒辦法進行，巴氏量表申請成功後就立刻請看護了，家裡一直都有看護協助照顧公公。」全篇文章力挺老公與大伯，直呼他們兄弟倆很辛苦只是沒寫出來：「我們大家都是很努力一起熬過那個時光的，所以對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的，人生總會遇到困難，但我很幸運有人陪我一起面對困難。」



