大伯被炎上！洪詩懊惱還原私下互動：不是大家想的那個樣子

洪詩露面家務事風波，回應仍保持著善良。（圖／蘇聖倫攝）

洪詩跟李運慶家務事被搬上檯面，因李運慶哥哥李運泰一篇舊文，提及洪詩在交往初期就搬進李家協助照顧失智父親，誇她沒有物質慾望會省錢、生小孩像收集Labubu，諸多言論讓網友炸鍋反彈。洪詩今（23日）露面表示，大伯關係互動良好，並不是外界想的那樣。

對於網友說她能嫁更好，洪詩說嫁給李運慶很開心。（圖／蘇聖倫攝）

洪詩表示，一開始對於自己這個新聞不以為意，沒想到風波越燒越猛。大伯第一時間就跟她道歉，「這不是他的本意，怕我被這些聲音誤會，我知道他的意思，我們都在這次事件學到一些經驗」，至於大伯的用字遣詞讓網友認為對洪詩、女兒不恰當，洪詩表示：「我很了解他，我知道他不是那個意思，的確文字會容易讓人誤會。」

事件延燒後，剛好碰上洪詩大女兒兩歲生日，跟大伯在生日聚會上也有見面，洪詩感慨說：「大伯跟女兒玩得超開心，我就在想要怎麼讓大家看到我們不是大家想的那個樣子，不知道要怎麼做讓大家知道。」

洪詩也澄清，其實李運慶才是公公主要照顧者，她只是想幫忙分擔，目前也有看護照顧，沒有看護的空窗期才是家人們輪流照料。而李運慶最近忙拍民視八點檔《豆腐媽媽》，她也剛生完第二胎三個月，自然是互相協調工作，夫妻一個人外出工作、另個人就在家顧孩子，但小女兒目前有日間保母照顧，婆婆跟洪詩媽媽也會加入後援。

洪詩表示，李運慶時常拍戲忙到半夜兩點才回家，還因為在意網友的評論而難眠，「平常他回來會來抱抱我、親我一下，那天他回來後嘆了一大口氣，問我有沒有看到新聞，他很擔心哥哥的狀況」。對於外界說她「可以嫁更好」，洪詩說：「我不知道網友口中的嫁得更好是多好，我能夠嫁給他是很開心的事情。」

