大佛凍到流鼻涕？雲岡石窟佛像「臉濕一半」網驚：佛祖也受不了山西低溫

大陸中心／綜合報導

山西大同雲岡石窟佛像的面部與頸部都有明顯水痕。（圖／翻攝自《百度》）

大陸山西大同的雲岡石窟，最近因為一段「大佛流鼻涕」影片在網路上炸開。影片中可見第18窟佛像眉骨、鼻樑垂掛著細長冰凌，遠遠看就像大佛「凍到鼻水直流」。佛像半邊臉、脖子上也留有大片水痕，拍攝者透露，從夏天開始就注意到這尊大佛常出現水痕，懷疑是上方山體滲水造成。

雲岡石窟佛像的眉骨與鼻樑處懸掛著細長冰凌，遠看好像大佛因受寒凍而「流鼻涕」。（圖／翻攝自《百度》）

拍攝網友表示「真的很像佛像在流鼻涕」。事實上，社群上早在10月下雨時，也有人拍到類似畫面：整張佛臉濕一半，脖子上全是水漬。根據氣象資料顯示，山西大同這幾天冷得誇張，19日最低溫－10℃、20日也有－9℃，未來一週仍會維持在零度以下，冰凌出現在佛像身上並非意外。

對此，雲岡石窟景區工作人員20日表示，當地最近降雨偏多，山體頂部確實有滲水狀況，文物保護團隊會依實際需要進行處理。而雲岡石窟的保護工作已從過去的「搶救模式」轉向預防與研究，但石窟仍面臨長期風化、滲水等難題。

目前大致已查明原因，治理研究也在進行當中；加上氣候變遷與遊客增多帶來更大壓力，相關監測設備也會全面升級。雲岡石窟如今已打造涵蓋石窟本體、洞窟微環境等七大方向的立體監測網路，持續追蹤石窟狀況，以強化長期保護。

沒有「流鼻水」的大佛原本模樣（圖／翻攝自《百度》)

