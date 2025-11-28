大佛金像獎軟式網球賽開打 全國72隊逾700人激戰三天

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】第62屆「彰化大佛金像獎」全國軟式網球錦標賽，今（28）日，在彰化縣立體育場健興網球場正式開打，來自全國各地72隊、超過700名選手及教練齊聚一堂，展開為期三天的激烈競賽。

第62屆彰化大佛金像獎軟式網球賽今在健興網球場開打，來自全國72隊、超過700名選手同場競技。（記者陳雅芳攝）

彰化市公所主辦的「彰化大佛金像獎」軟式網球錦標賽自28日起連續三天熱力開戰。比賽分為機關團體組、國小男子組、國小女子組、社會男子甲乙丙組、社會女子甲組及長春組等8個組別，選手們在場上你來我往，球拍揮動間球在空中快速飛舞，落地聲、觀眾掌聲和加油聲交織成熱烈賽事氛圍。

本屆比賽吸引各地頂尖選手參賽，國小組的年輕球員在小球場上展現敏捷身手與精準擊球，社會男子組選手則在全場大球場上拼搶，每一球都力求完美。機關團體組則展現團隊默契，雙打合作搶分，精彩回合頻頻引起觀眾驚呼。長春組選手經驗老到，靠著穩健球風和精準控球，賽場上同樣精彩。

彰化市長林世賢指出，大佛盃自民國49年由前市長賴通堯及軟網先輩發起，原為慶祝八卦山大佛開光典禮，推廣觀光並提升軟式網球水準。首屆比賽於民國50年舉行，至今已有63年歷史，是全國軟網界重要賽事。歷屆參賽隊伍遍布全台，高手雲集，屢創佳績。

大佛盃的一大特色是，每屆冠軍可將八卦山大佛縮小版佛像帶回保管一年。傳說，將佛像請回供奉者，當年事事順利、財運亨通，也增添比賽文化趣味。林世賢表示，這項結合文化與體育的活動，不僅延續傳統，也促進城鄉交流及地方經濟發展。

現場觀眾熱情高漲，家長帶著孩子到場為小球員加油，學生球迷則聚集在看台拍照、錄影，捕捉精彩回合瞬間。林世賢在開賽致詞中勉勵選手：「希望大家盡情發揮球技，在比賽中留下精彩回憶，也透過大佛盃認識彰化、愛上軟式網球。」

比賽場地由彰化縣政府提供，健興網球場設施完善，保障選手最佳競賽環境。競賽總策劃由彰化縣體育會軟式網球委員會總幹事陳浩裕主持，裁判團由國立中興大學附屬台中高農蔡和岑老師帶領的師生組成，確保比賽專業、公平、公開。