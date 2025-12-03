大作家與小作家有約 繪本作家李如青分享創作經驗

▲教育局長楊郡慈與小作家合影留念。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣114學年度上學期「大作家與小作家有約」活動，今(3)日於縣立體育場大型會議室溫馨登場，活動邀集新竹縣今年1至6月於報刊投稿獲刊登之學生與指導老師齊聚一堂，以閱讀與創作為媒介，共同見證孩子的學習成果，並邀請知名繪本作家李如青老師分享其創作經驗，帶領孩子走進故事背後的生命厚度與想像力。

教育局長楊郡慈表示，新竹縣長期致力推動閱讀教育，從校園閱讀環境改善、閱讀課程扎根，到多元寫作活動的開展，都希望讓孩子在文字世界裡培養思考、感受與表達的能力。她強調，閱讀不只是知識的累積，更是理解世界、與自己對話的重要途徑，而寫作則是孩子將所思所感轉化為力量的方式。此次「大作家與小作家有約」活動，讓學生能直接與作家交流，感受創作的真實與熱情，也讓教師的閱讀推動成果被看見。

教育局指出，本次邀請的李如青老師，出生於金門後浦小鎮，18年前重拾畫筆，開啟了繪本創作之路。其作品以真實歷史為底蘊，從海洋探索到生命教育，都展現細膩情感與深刻敘事魅力，如《鄭和下西洋的秘密》、《雄獅堡最後的衛兵》、《旗魚王》、《紋山》、《拐杖狗》、《不能靠近的天堂》、《那魯》等，多次榮獲優良讀物與兒童文學獎項。

今年投稿作品中，陸豐國小翁仁迪、彭品豪表現亮眼，刊登篇數名列前茅。指導教師中，陸豐國小黃筱婷老師以讀報教育深化語文學習，透過朗讀、摘句、心得回饋，引導學生從不同角度欣賞文字之美；新湖國小詹恩慈老師則以心情小語、仿作、童詩與四格漫畫等多元活動激發孩子寫作興趣，讓學生在探索中找到自己的風格。

本次獲刊登學生共118人次，其中71位出席頒獎典禮，縣府期盼透過活動，讓孩子在閱讀交流中獲得鼓勵，在創作旅程中持續勇敢表達，為未來寫下更多動人的故事。