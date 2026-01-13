大佬男星曾爆「搞誰都好別搞陳慧琳」 首吐露兩人真實關係

80歲資深男星陳惠敏外型兇惡，年輕時以掃毒組警員身分遊走於黑白兩道，曾參加「世界精英搏擊大賽」，僅花了35秒就擊倒日籍拳手森崎豪，之後他因緣際會出道，最走紅時期甚至和李小龍齊名，坊間流傳「腿有李小龍，拳有陳惠敏」。而過去他曾對外爆料演藝圈很亂，「搞誰都好，就是別搞陳慧琳」，外界以為他們是遠親，最近他拍影片澄清。

陳惠敏演出過電影《龍在江湖》、《旺角風雲》、《古惑仔》系列作品，1983年以《殺入愛情街》入圍香港電影金像獎最佳男演員，可惜沒能獲獎。今年元旦他宣布開通抖音帳號，日前他曬出新一支影片，有網友希望他分享娛樂圈有趣的事，其中一個謎團就是：「你和陳慧琳是什麼關係？」

陳惠敏想了一下說，其實自己跟陳慧琳真的沒親戚關係，只見過對方父親見過面幾次，知道陳慧琳是很好的女孩，大家都很尊重她，當時陳慧琳剛走紅，他站在前輩立場才說：「你搞誰都好，就是別搞陳慧琳」，希望大家可以多保護她。

陳惠敏進一步說，陳慧琳的爸爸是做珠寶的，陳慧琳在演藝圈也很有成就，大家都很認可她，有報導指出陳慧琳祖籍在上海，陳惠敏籍貫則是廣東省梅州市，確實離得很遠，但也有網友說：「同姓三分親」、「陳慧琳確實值得尊敬，她在內地捐建了50多位希望小學，資助了不少貧困大學生」、「慧和惠都不是一樣怎麼可能是親戚」。而先前確實有媒體報導，陳慧琳是「女版古天樂」默默在大陸行善，蓋了超過50間學校。

