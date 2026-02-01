【大使在台灣】狄嘉信熱愛小籠包大推德國「這一味」 健行難忘五寮尖



去年來台就任德國駐台代表的狄嘉信接受《上報》專訪，在肩負台德交流的任務之餘，品嘗台灣美食以及探索隱藏在台灣的德國好味道也是他的生活清單之一。當然，戶外活動對他而言也是不可或缺的。

點名台灣2美食 推薦德國好滋味

狄嘉信（Karsten Tietz）坦言，由於工作業務繁忙，沒有太多時間去探索台灣在地美食，「我還有很多台灣美食要嘗試」，但生活在台灣的這些日子，已經有一些食物讓他印象深刻，「我最喜歡的是小籠包和珍珠奶茶。」

廣告 廣告

狄嘉信平時公務繁忙，因此能在台灣出遊的時間相當寶貴。圖為狄嘉信與野柳女王頭合照。（資料照片／狄嘉信提供）

生活在異地，狄嘉信也非常積極地尋找能夠媲美自己家鄉的味道，「德國以烘焙食品聞名：麵包、蛋糕和餅乾當然少不了，還有香腸也是著名美食。在台灣，我通常會去『小歐洲』購買香腸，麵包則是在『歐嬤德式美食』購買，這些店家販賣的香腸與麵包都與德國原味相近。」

在被問及是否有不錯的德國料理可以推薦給台灣人時，狄嘉信表示：「我最喜歡的德國料理、也是我強烈推薦大家一定要嘗試的就是白蘆筍。通常可以搭配馬鈴薯、煙燻火腿與荷蘭醬一起食用」，他並用德文說了一句「祝您好胃口（Guten Appetit）。」

狄嘉信力推德國人喜愛的白蘆筍。（資料照片／取自華友旅行臉書）

閒暇之餘喜愛健行 盼再推台德觀光

此外，狄嘉信說道，雖然沒有什麼機會可以在台灣各地旅行，「但我很喜歡健行。到目前為止，我最棒的一次健行經驗是五寮尖步道。我們也經常去陽明山健行，但我的孩子們對那裡的硫磺味頗有微詞……。」另外，他也曾前往觀音山硬漢嶺健行過。

狄嘉信（左1）曾與外交部長林佳龍（左3黑衣）與副總統蕭美琴（中）前往觀音山硬漢嶺健行。（資料照片／狄嘉信提供）

採訪尾聲，狄嘉信希望台德之間能夠擴大觀光旅遊，增加民眾之間的相互了解：「自我來到台灣後，我注意到雙方在推動觀光旅遊上還可以再多做一些。德國擁有豐富的歷史、建築、音樂、美食、自然景觀、充滿活力的城市，以及超過50處聯合國教科文組織世界遺產。同樣地，德國人也應該更多來台灣旅行，享受美麗的風景、健行、美食與購物等。」

狄嘉信喜愛健行，最愛他印象深刻的就是三峽五寮尖。（資料照片／狄嘉信提供）

更多上報報導

【大使在台灣】片山和之首開日人在台投票 替花蓮打氣推銷觀光

【大使在台灣】片山和之赴酒宴遇文化衝擊 揭台日「這一點不同」