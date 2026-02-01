【大使在台灣】狄嘉信：台灣和平對德國非常重要 理解台人不信「一國兩制」

德國駐台代表狄嘉信在接受《上報》專訪時表示，中國威脅武統台灣不是只是區域衝突，而是成為重演有如20世紀大戰的引爆點。（狄嘉信提供）



從桃園機場起飛大約要花費12至13個小時才能抵達，這個距離台灣半個地球遠的國家──德國，雖然地圖上的位置十分遙遠，但與台灣之間的交流不但未曾停息，近來甚至還有愈趨頻繁的趨勢，並不受限「一個中國」的框架。

狄嘉信上任半年 看見哪些台德交流？

「台灣與德國都是開放、民主的社會，也都擁有活躍的公民社會。在大多數情況下，我們並不需要政府主動促進交流」，在被問及台德之間是否有什麼官方交流活動時，去年來台就任德國駐台代表的狄嘉信 （Karsten Tietz）向《上報》如是說：「台德在學生交流十分活躍，經濟合作也持續成長。我們在促進科學與研究合作方面做了很多努力。」

狄嘉信舉例，1882年成立的世界頂尖交響樂團「柏林愛樂樂團（Berliner Philharmoniker）」去年就曾來到台北演出；1966年的德國獨立交響樂團「默克德意志愛樂樂團（Deutsche Philharmonie Merck）去年底也在「默克高雄半導體科技旗艦園區」開幕以及德國在台協會成立25週年慶祝活動上演出。

德國一流科研聯合機構「馬克斯‧普朗克研究所」（Max Planck Institutes）也已在台北設立一處中心，這是亞洲僅有的第三個，其他兩個位於東京與首爾。狄嘉信說，「我們已簽署半導體、氫能、電池開發與AI領域的研究合作框架協議，並正快速將框架轉化為具體的研究專案。」

由德國馬克斯普朗克學會、美國普林斯頓高等研究院 (IAS) ，以及台灣大學 (NTU) 三大機構聯合推行成立「Max Planck–IAS–NTU粒子物理、宇宙學與幾何中心。 (資料照片／取自台灣大學）

雖然民間實質交流頻繁，但這並不意味著官方之間就鮮有往來。狄嘉信指出：「台灣與德國之間保持持續的政府交流——幾乎每天都有互動。這也是在台灣的工作內容。我們雙方經常有互訪行程。2023年，德國研究與科技部長曾訪問台灣；去年10月，薩克森邦邦長（克里契麥，Michael Kretschmer）也曾來訪」，除了拜會台積電外，也慶祝台德半導體交換計畫的成果。

雖無法與台建交 台海和平仍為關鍵

只不過，在中國壓力的背景下，狄嘉信強調，「像大多數國家一樣，德國遵循『一中政策』。我們與台灣沒有正式的外交關係，因為所有國家都必須在中國與台灣之間選擇建立外交關係，無法同時與兩者建交。但即便沒有外交關係，我們在許多領域仍保持合作，而且這種合作還在不斷成長。」

狄嘉信坦言，雖然台德之間並無正式邦交關係，但台灣和平對於德國是很重要的，「在歐洲，我們也目睹了俄羅斯對較小鄰國發動的帝國主義侵略戰爭的重現。我這一代人是在深信歐洲大陸的戰爭時代已經結束的信念中長大的，如今我們正努力適應戰爭再次來臨的現實，無論我們多麼希望與所有鄰國和平相處。不幸的是，只需一個侵略者就可能引發戰爭。」

以國際規範為基礎的世界秩序受到挑戰時，「中國對台灣日益增長的壓力也是其中一個例子」，然而「民主陣營必須堅守以國際規則為基礎的秩序，以免二戰悲劇再度發生。這就是為什麼目前烏克蘭的局勢如此重要。如果一個獨裁者能夠對和平鄰國發動攻擊而逍遙法外，將降低其他獨裁者發動戰爭的門檻。」

狄嘉信解釋：「如果普丁能保有烏克蘭被佔領的領土，且不需為破壞另一個國家支付賠償，那麼十九世紀的帝國主義將再次蔓延。這就是為什麼烏克蘭戰爭對日本或台灣也極為關切。另一方面，台灣海峽的和平與穩定對德國和歐洲同樣至關重要」，因為這並不只是一場區域衝突，而是戰爭歷史可能重演的徵兆。

香港50年不變破滅 台灣不信一國兩制

曾於2015至2018年間擔任德國駐香港副總領事的狄嘉信很能理解中國企圖統一台灣的處境，「到目前為止，我在台灣遇到的人中，很少有人認為一國兩制是個好選擇」，因為他看過香港民主人士曾遭當局鎮壓的情景。

狄嘉信回憶：「當時，許多香港年輕人對爭取自由、民主與按照《中英聯合聲明》承諾舉行的自由選舉相當樂觀。他們成為民運人士，也有人擔任香港立法會議員，但後來卻被剝奪席位並入獄——僅僅是因為他們要求中國與英國在國際條約中所承諾的權利。」

狄嘉信（左）坦言，在俄烏戰爭的陰影下，台灣和平對於德國相當重要。圖為迪嘉信與德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）合影。（資料照片／狄嘉信提供）

《中英聯合聲明》是時任英國首相柴契爾夫人以及中國國務院總理趙紫陽於1984年12月19日在北京簽訂的。聲明指出，香港將於1997年7月1日歸還給中國。在一國兩制的原則下，香港的資本主義制度與生活方式維持50年不變，並且保障人身、言論、出版、集會、結社等自由。

狄嘉信說道，在他準備離開香港時，「甚至無法和其中一些民運人士道別，因為他們已經入獄。任何條約或理念的價值，都取決於雙方是否願意共同遵守。我能理解，為什麼許多台灣人擔心，如果他們選擇香港的道路，可能會遭遇與香港相同的命運。」

