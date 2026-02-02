大便像「陶土」出事了！醫揭「3種糞便警訊」 恐藏腫瘤、膽道阻塞

記者鄭玉如／台北報導

糞便顏色藏健康警訊。胃腸肝膽科醫師卓韋儒提到，出現鮮紅、黑亮、灰白色須提高警覺，恐與腫瘤、消化道出血、膽道阻塞有關。（示意圖／PIXABAY）

大便的顏色，是判斷健康的指標之一。胃腸肝膽科醫師卓韋儒提到，上完廁所應觀察糞便顏色，通常比年度健檢更早出現警訊。若出現鮮紅色，別只當成痔瘡，也有可能是腫瘤。對此，他分享3種需提高警覺的糞便顏色，除了紅色，還包括黑亮色、灰白色。

卓韋儒在臉書粉專提到，糞便若出現「鮮紅色」，例如滴血或表面沾血，除了常見的痔瘡、肛裂，也可能是腸炎、憩室出血、瘜肉，甚至是腫瘤。必須要注意的是，如果反覆出現、量變多，或合併腹痛、發燒、貧血，務必就醫評估，不要拖延治療。

再者是「黑亮像柏油」，而且又黏又臭，「黑便（Melena）」通常與上消化道出血有關，如胃或十二指腸潰瘍、嚴重胃炎，不過服用鐵劑、含鉍藥物也會讓糞便變黑，但通常沒那麼「柏油感」，若發現黑亮黏臭，或合併頭暈、心悸、吐血，建議直接掛急診。

最後是「灰白、陶土色」，膽汁沒進到腸道所致，常見原因是膽道阻塞，如結石、發炎、胰膽相關問題。若同時出現「眼白或皮膚變黃」與「尿液像濃茶（深色）」，同樣要儘快就醫。

