大便浮水面恐是「癌王」警訊！ 醫：及早發現多活20年

胰臟癌被稱為「癌王」，超過九成病患出現明顯症狀後才就醫，往往已是晚期而錯失早期治療機會。雙和醫院院長、一般外科醫師李明哲指出，他曾收治一名40多歲老師，因發現脂肪糞便及體重下降而就醫，檢查後發現胰臟頭有約1公分腫瘤，經及早手術治療後成功存活超過20年。

李明哲表示，胰臟癌早期通常無明顯症狀，但仍有警訊可循，包括脂肪糞便（大便浮在水面）、不明原因的腹痛、體重下降等。他特別強調，糖尿病是容易被忽視的重要警訊，特別是沒有家族史卻突然出現糖尿病，或原有糖尿病患者突然難以控制血糖，雖然可能是胰臟發炎所致，也有可能是腫瘤造成，需要特別注意。

許多知名人士因胰臟癌離世，包括世界三大男高音之一的帕華洛帝（Luciano Pavarotti），以及演員派崔克史威茲（Patrick Swayze）。藝人坣娜曾傳出疑似胰臟癌，雖然後來確認為肺腺癌，但這一消息讓大眾更加重視胰臟癌的威脅。

李明哲分析，胰臟癌難以早期發現的主要原因是它位於後腹腔，通常要等到腫瘤大到侵犯淋巴結、神經、血管或膽管時，才會出現臉色變黃、小便茶色、大便水泥色，以及持續性背痛的症狀，此時通常已是晚期。

關於存活率，李明哲指出，若腫瘤在1公分左右的早期時發現並接受根治性手術，5年存活率可以超過30%；但若腫瘤大於2公分且合併淋巴結轉移，即便接受手術，5年存活率通常僅為10%至20%，顯示早期發現的重要性。

李明哲表示，目前透過AI技術輔助診斷，即使在傳統影像檢查中未發現病灶，AI仍有可能檢測出較小的腫瘤。對於難以治療的胰臟癌，現今採取前導式治療策略，患者首先接受化療或電療，待腫瘤縮小後再進行手術，這樣的治療方式能顯著提高五年存活率。

雖然目前尚無針對胰臟癌的篩檢工具，高風險族群仍應定期檢查，建議每半年至1年一次，以爭取根治的機會。李明哲指出，高風險族群包括有吸菸、肥胖或糖尿病病史者，以及一等親在50歲前罹患胰臟癌者，風險會高出2.5至3倍，建議在40歲時開始篩檢。

李明哲提醒，日常生活中保持正常作息、適度運動、健康飲食，以及避免酗酒，對預防胰臟癌很重要。此外，控制高血壓、高血脂、高血糖也能有效降低癌症風險。

