「大便說」臭不可聞 看見傲慢官員如何扼殺民間實業

台中市都發局針對「土方之亂」建言中央應成立跨區域整合平台，不料國土署官員竟以「自己的大便自己收」回嗆。此語一出，不僅斯文掃地，更戳破了執政者長期以來「重科技、輕傳統」的偏狹傲慢。當高官坐在冷氣房裡口出穢言時，基層營造業正因政策配套不足而哀鴻遍野，這難道就是賴政府標榜的「民主與服務」？

土方清運新制自今年元旦上路，其初衷雖為加強流向管理，但在去化場域、法制基礎與跨部會協調均未到位的狀態下強行啟動，無異於在沒油的情況下強逼火車加速，最終結果便是全台工地陷入「有管制、無去處」的停滯真空。缺乏完善配套與足夠的緩衝時間，與產業現場脫節的命令，無異是扼殺企業發展。

營造公會指出，三十年前營建政策白皮書就指出的棄土場不足問題，三十年後依然存在。政府只會在技術層面大搞GPS監控、電子聯單，卻不願在國土治理的資源分配上落實配套。目前每立方公尺土方處理成本暴增，高雄甚至出現包商倒閉潮。有業者形容，現在不是不守法，而是守法也無路可走，有些工地甚至只能挖到一半就被迫停工。業者的窘境，官員應該無地自容，現況卻是行政怠惰後將成本轉嫁，根本是官僚體系對產業的集體霸凌。

近年來政府陶醉於高科技產業的產值，卻忽略了營造業過去營造業向來有推動經濟成長的火車頭作用。房價上漲，政府喊著打房；但當土方成本因政策失能而導致每坪成本上揚數萬時，官員卻視若無睹。營建土石方高達九成是具有填海造路、回填價值的資源，在專業人士眼中，是不折不扣的循環經濟資源，只是政府沒有遠見發展運用。

然而，在中央官僚眼中這些卻是「大便」。這種輕蔑的言辭，難道是賴卓體制下的上行下效？看在民眾眼裡，不僅反映了官員素質的低落，更投射出其內心深處對傳統產業的極度蔑視。如果中央官員只會坐視地方政府與民間業者「自求多福」，那人民納稅供養這龐大的部會組織，究竟所為何事？

台中市長盧秀燕要求內政部道歉，其意義不只在於捍衛台中市局處人員的尊嚴，更是在為全國那些不敢言、不能言的營建業者與基層工人群眾請命。中部的土方出土量佔全國六分之一，但中央核定的去化量能卻遠低於北高兩港。土方問題由來已久，地方政府以及合法廠商多願意配合，但中央政策必須讓人有路可走。

一個民主社會不應容許如此粗鄙且具攻擊性的官場文化存在。當權者若持續以戰鬥機的姿態對付提出問題的人，而非解決問題，民眾點滴在心，民心向背也將做出選擇。無論中央或地方官員都應牢記，爾俸爾祿民脂民膏，人民要的是解決方案，不是官員滿口大便。

