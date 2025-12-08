大倉久和冬季限定甜點 The Nine烘焙坊麋鹿、企鵝蛋糕、聖誕麵包登場
【陳揚盛／綜合報導】為迎接一年一度的歡樂聖誕與嶄新年度到來，大倉久和大飯店The Nine烘焙坊推出節慶氛圍滿溢的冬季限定甜點，包括麋鹿、企鵝、聖誕球與聖誕樹等四款造型聖誕蛋糕、潘尼朵尼與聖誕肉桂捲、聖誕圓盒餅乾、聖誕甜語糖果桶、法式軟糖禮盒及備受歡迎的法式國王派，The Nine 烘焙坊以甜蜜香氣迎接冬日最溫暖的祝福、為節慶餐桌增添一份閃亮儀式感。
今年The Nine 烘焙坊特別推出四款限定聖誕蛋糕，以慕斯、果餡與巧克力堆疊細膩層次，寫下2025年甜蜜的冬季童話，打造完美的記憶。
麋鹿圓舞曲軟萌可愛．售價280元
由花生慕斯與焦糖交織而成的內餡絲滑香甜，白海綿蛋糕柔軟如雪，搭配巧克力奶酪綿密收尾，頂著巧克力做成小角的麋鹿，趴在溫暖的小烤碗裡，看著聖誕花圈等你捧起，一起跳支屬於聖誕的圓舞曲。
雪映聖誕樹華麗登場．售價260元
由綠色巧克力立起一棵迷你聖誕樹，脆餅與薑餅組成樹幹，薄荷奶餡帶來清爽的第一口，接著草莓庫利與草莓慕斯層層堆疊甜酸果香，達克瓦茲藏在內裡增添酥脆驚喜，樹梢上掛著聖誕星與點點白雪，充滿華麗的節慶氣息。
極光之下的企鵝與冰山．售價320元
在極光之下站在香草白巧克力冰山上的小企鵝，由藍柑橘酸奶慕斯在內層融出清新純白的冰原風味，覆盆子庫利以酸甜點亮味蕾，再搭配開心果巴芮脆片與費南雪蛋糕，細緻、豐富的口感，令人想再走進極光之境。
雪之華閃耀動人．售價260元
聖誕球造型晶亮如雪花飄落，帶著柔和甜度蜂蜜慕斯、白葡萄果凍與柚子奶餡交替散發清香，杏仁海綿、佛手柑果凍與檸檬餅交織明亮酸韻，外層是蜂蜜白巧克力慕斯，再淋上 透明的銀色粉光鏡面，口感細緻，如融雪般清新。
經典的義式潘尼朵尼（Panettone售價380元）選用天然酵母長時間發酵，蓬鬆柔軟的麵體融合橙皮丁、葡萄乾與果乾香氣，蜜漬果乾的微酸與甜潤入口猶如冬陽的溫暖祝福在口中綻放；以聖誕圈造型呈現的聖誕肉桂捲（售價NT$210元）則是每年必買的人氣品項，濃郁的肉桂、糖霜與奶油交織出冬季專屬的迷人香甜，麵包口感紮實，更添多層次風味。
為迎接新年的到來，The Nine 烘焙坊同步推出象徵祝福與幸運的法式經典「國王派 Galette des Rois」（8吋售價1080元，1/6片售價200元）；源為每年1月慶祝主顯節（Epiphany）的傳統甜點，但蘊含「與家人朋友分享幸福」的美好寓意，因此也成為聖誕節的必吃甜點之一。國王派製作傳統派皮折法相當繁複，如此才能創造出層層酥脆的口感。The Nine 烘焙團隊嚴選食材，以日式職人手法製作山層次分明的純手工千層派，派皮包覆濃郁杏仁奶油餡，入口酥脆香醇、清甜不膩，派面以經典羽葉紋路刻劃，烘焙後金黃耀眼、充滿奶香。延續法式傳統，國王派特別隱藏一顆象徵幸運的小瓷偶（ fève ），將幸福藏在派裡，一口咬出好運氣，切開派後咬到小瓷偶的賓客即可戴上The Nine 烘焙坊精心準備的皇冠，象徵新年一整年的好運降臨，讓甜蜜時光增添更多儀式感。
The Nine 烘焙坊今年同步推出的「聖誕圓盒餅乾」（售價550元）以創意造型與經典口味呈現節慶氣息。除了深受賓客喜愛的 The Nine 烘焙坊經典牛軋餅外，更囊括雪花手套、聖誕花圈、彩色糖霜餅乾等多款聖誕限定圖案，外型繽紛、口感酥脆，打包裝宛如拆禮物般驚喜，是送禮與自享的冬季首選。
