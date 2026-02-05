大倉久和馬年推限定造型蛋糕 小馬載金元寶象徵財運立即到

【緯來新聞網】為迎接馬年到來，飯店大倉久和 The Nine烘焙坊以日式精緻甜點工藝，結合吉祥寓意推出2款馬年限定造型蛋糕「馬上有錢」與「柿柿如意」，將祝福化為甜蜜滋味，為新春增添好運，無論是新年送禮或犒賞自己，皆是吉利又討喜的節慶首選。

大倉久和馬年限定造型蛋糕「馬上有錢」與「柿柿如意」。（圖／大倉久和提供）

The Nine烘焙坊主廚以精緻日式甜點與滿滿祝福，推出2款馬年限定蛋糕，在新一年裡獻上開年好彩頭，讓好事、好運與好心情都能同時發生；其中「馬上有錢」，以活潑可愛的日式小馬造型登場，背上載著金幣與金元寶，象徵財運立即到位，馬上有錢小馬分別載著金幣與金元寶的二種造型呈現，帶有馬上發財與馬上有錢的祝福意味。



「馬上有錢」蛋糕以檸檬馬鞭草引出百香果與金桔的清新果酸，金桔奶餡與杏仁海綿蛋糕層層鋪陳，外層包覆白巧克力脆皮淋面，口感清爽不膩，為新的一年捎來充滿祝福的甜蜜滋味，同時傳遞新年馬上發財的美好祝願。



「柿柿如意」，以圓潤討喜的柿子造型呈現，象徵事事順心，寓意「事事如意，好事會發生」吉運啟程；蛋糕以優格柿子慕斯為主體，展現溫潤果香，內層搭配柿子庫利的自然甜韻，佐以杏仁海綿蛋糕與香橙芭芮脆片，最後覆上絲滑橘色巧克力淋面，果香與甜韻交織的風味表現細緻的層次，為馬年獻上滿載祝福的甜蜜開場。

歐風館自助餐廳，今年春天以「異國料理」為主題。（圖／大倉久和提供）

此外，匯集日、法、義等多國豐盛佳餚的歐風館自助餐廳，今年春天以「異國料理」為主題，2月1日起推出新菜色，以呈現歐洲經典傳統美食、精選暖心湯品以及強調健康與色彩的「繽紛鮮蔬沙拉」，讓春日餐桌在美味與輕盈之間取得完美平衡。

