▲大倫國中新建教學大樓動土，第一期興建35間教室預定116年完工。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗市大倫國中創校超過一甲子，因校舍老舊且部分土地屬市公所，縣府為因應老舊校舍更新及校地調整，決議在「苗栗文中一」大倫國中預定地新建教學大樓，全面優化校園環境；新建工程30日動土預定116年完工，將興建35間教室及行政空間。縣長鍾東錦表示，新校地夠寬廣、建築物配置恰當且有特色，116年竣工啟用後，可大幅優化孩子的學習環境，有助培育更多優秀人才。

大倫國中校長溫志宏與洪裕強建築師事務所指出，大倫國中創校於1963年，舊有校舍建物都使用超過5、60年以上，已屬老舊危險建築，加上近6成的土地所有權屬於市公所，少部分為水利地，縣府為因應校地調整及校舍更新需求，決議在國華地下道旁的「文中一」大倫國中預定地新建校舍，打造安全、現代化的全新學習環境。

新校舍第一期工程總經費為3億9705萬餘元，規畫地下1層為防空避難空間、地上3層的建築，設置包括21間普通教室、4間專科教室及10間行政辦公室共35間教室，建築設計融合安全、節能、友善、永續理念，兼具簡單、大方、流線及活潑等特色，並有完善的動線。第一期工程預定116年11月完工，接著辦理遷校事宜，後續則還有專科教室和學生活動中心工程，教學環境將更優質完善。

新建工程今日上午舉行動土儀式，先由祥獅獻瑞帶來好彩頭並為會場增添熱鬧與喜氣，縣長鍾東錦隨後率教育、交通工務處長及苗栗市長余文忠等人，以及立委、縣議員、代表、里長及建築師、營造單位代表，一起焚香祝禱後動土開工，苗栗縣的教育大業再邁向新里程碑。

縣長鍾東錦表示，校舍新建工程動土乃地方一大喜事，感謝國教署與立委邱鎮軍、陳超明、沈發惠和各級民代，對教育政策的鞭策與支持，加速讓大倫國中新建校舍順利動工；鍾東錦指示業務單位，未來推動重要工程期間，務必邀請選區內縣議員、代表及里長一起討論，集思廣益，讓工程的規畫更契合地方需求。

鍾東錦說，有了優質的新校舍後，也要留住更多在地孩子就近就讀，尤其少子化的國安危機當前，長輩應提供誘因鼓勵子女多多生兒育女，即使無法像苗栗北地區一樣，至少也要讓苗栗市人口和學校學生數都維持平穩。他說，此次縣市長施政滿意度能躍升標竿縣市首長，文化觀光和教育領域的表現不凡，深信在教育團隊的持續努力下，會大幅提升校園的學習環境與教育品質，培育更多優秀人才。

對於爭取科學園區實驗高中尚無下文一事，鍾東錦表示，地方政府或可承擔設立實驗高中的經費，但經營運作必須由中央負責；他說，實驗高中的品牌普受青睞，就像台大醫院在醫療院所中有好口碑一樣，希望中央能重視苗栗對設立實驗高中的殷切期盼，可以留住更多孩子就近升學，亦符合中央的教育政策。