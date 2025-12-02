大停水引修法動能！補中央法規的破網 新北擬立「停水災害補助」條例（示意圖，民眾提供/資料照）

淡水大停水造成逾6萬戶生活停擺、商家營運受創，台水僅以扣減水費補償，引發「無實質幫助」質疑。國民黨新北市議員陳偉杰在此次停水事件後率先提出「新北市停水災害補助自治條例」草案，希望透過地方立法，讓未來突發性停水事故中，市民能獲得真正的生活扶助，而非僅象徵性的水費減免。該提案已送交市議會審查。

陳偉杰說明，本次淡水停水事件凸顯現行法規補償機制的不足。依自來水法規定，停水純屬公用事業履約問題，補償方式多為扣減基本費或用水費，「完全無法對民生造成的額外支出與生活不便產生補償效果」。對於須購買瓶裝水、外宿洗澡、商家營業受阻的民眾與業者而言，補減水費「杯水車薪」。

國民黨議員陳偉杰提停水補助自治條例草案。（議員陳偉杰提供）

陳偉杰指出，新的自治條例並非針對自來水公司的損害賠償，而是以「慰問金、生活扶助」定位為社會福利措施，屬地方自治範疇。他強調：「市民不是要求賠償，而是希望政府在重大災害時能伸手協助。」該條例旨在補足現行中央法規的不足，由地方因應實際需求彈性制定。

根據提案內容，草案第3條明訂2項補助門檻：一、須屬「非計畫性」停水，排除旱災或例行性供5停2等預先公告之限水措施；二、須「連續停水48小時以上」，方可啟動補助程序。

此規範主要鎖定突發事故，如管線破裂、水源汙染、工程意外等不可歸責於用戶之事件，避免補助落入與日常限水政策混淆。

草案第5條則規定，補助金額由主管機關（推估為民政局或社會局）依停水影響程度、時間長短、財政能力等綜合研判，不得低於新台幣5萬元，意味著未來重大停水事件中，受影響區域可獲到具體且可見的財務支持，而不再是象徵性回饋。

陳偉杰呼籲，此自治條例具有「補破網」的必要性，盼市府正視民生困境，在未來突發性停水事件中提供更有實質意義的協助。他強調，淡水大停水讓無數民眾深感無助，「我們不希望下一次再發生時，市民仍然只能自己吞苦果」。若順利通過，新北市將成為全台首個針對「停水災害」制定補助自治法規的城市，為民生安全再添一道防護。

