大停水！2縣市53小時無水可用 臨時供水站待命

台南及高雄今起停水到後天4日。（圖／台水提供）





全台7縣市今（2日）大停水，其中台南、高雄影響時間最長達到39小時，高雄部分地區甚至有53小時無水可用。

台灣自來水公司為進行管線汰換、擴建工程及施工銜接工程，2日停止新北市、桃園市、台中市、雲林縣、嘉義縣、台南市及高雄市部分地區供水。其中新北已於上午10點完成工程，恢復供水；台南、高雄則因「台南強化供水韌性辦理南化場至豐德配水池複線送水幹管工程」，將先後停水到4日0時，共39小時、4日14時，共53小時。

台南市

停水時間：12月2日09時00分至12月4日00時00分

廣告 廣告

影響範圍：仁德區/中正路一段、中洲二街、中洲八街、中洲路、二空路、亞航街、依仁一街、依仁二街、依仁路、保仁路、保生東路、保生路、保華路、和愛街、崇元二街、崇吉一街、崇善路、崇德三十四街、崇德路、成功一街、成功三街、成功二街、武東三街、民生路、永德路、長東街、開發一路、開發七路、開發三路、開發二路、開發五路、開發六路、開發四路。東區/保華路、崇元二街、崇吉一街、崇善路、崇德三十四街、崇德路、成功三街、文東街、長東街。歸仁區/中洲路、武東三街。

高雄市



12月2日09時00分至12月4日06時00分區域

內門區：內門里、內南里、內豐里、永吉里、永富里、永興里、石坑里、光興里、東埔里、金竹里、溝坪里、觀亭里 旗山區：永和里(火路地區)、大林里(溝坪路部分)停水

12月2日09時00至12月4日14時00分區域

內門區：瑞山里 旗山區：三協里(花旗社區) 田寮區：鹿埔里、古亭里停水

台水提供內門紫竹寺、南海紫竹寺、紫雲宮、竹峯宮、溝坪派出所、興天宮、旗山區花旗二路395巷口、170巷16號前，共8處臨時供水站提供給民眾用水。

更多東森新聞報導

超市禁藥鯛魚恐釀不孕！醫曝超簡單解法：可加速代謝

5種食品別買大包裝！專家示警：省不到反而更浪費

不只蘇丹紅 「小磨坊」黑胡椒驗出農藥三賽唑

