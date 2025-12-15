大健康產業高速成長 遠東迎微藻黃金發展期

【記者柯安聰台北報導】遠東生技(6886)15日召開法說會指出，隨著全球人口結構快速老化與健康意識提升，大健康產業成為保健食品市場成長的重要動能。根據產業研究資料顯示，全球保健食品市場規模預計將在10年內翻倍，從2025年的2034.2億美元成長至2034年的4022億美元，複合年增長率（CAGR）約7.87%，顯示大健康相關需求具備長期成長潛力。



遠東生技長期深耕全球微藻生技應用，聚焦高齡化社會對精準、且具實證基礎之保健產品需求，2025年營運維持穩健成長表現，董事長闕壯群表示，明（2026）年歐洲增加新品項、美國擴大市場份額，加上新客戶，業績將有成長10-20%，也將儘快推動股票明年上櫃。



闕壯群董事長指出，隨著保健食品市場競爭加劇，消費者對產品功效與安全性的要求持續提升，遠東生技與一般保健食品業者多以配方或行銷導向不同，公司具備微藻研發與培養、製程開發到終端應用整合能力的生技公司，並以科學實證為核心，旗下精準保健系列產品具備多項國際文獻支持，並導入各大醫院研究驗證，作為產品功效與安全性的重要依據，有助於提升市場信任度與產品附加價值。







(圖)遠東生技董事長闕壯群（右2）與經營團隊。



公司指出，隨著消費者對保健食品期待由「日常補充」轉向「精準保健」，旗下精準保健系列產品已累積多項文獻支持，部分產品已完成並導入各大醫院研究驗證，有助於提升市場信任度與產品附加價值，回應銀髮族與健康管理族群的實際需求。



在營運與財務表現方面，遠東生技表示，2025年上半年合併營收1.88億元，毛利率為53%，每股盈餘為0.87元，已較前期成長19%，展現產品結構優化與高附加價值產品布局的成效。此外，今年截至11月營收年增4.32%，顯示公司在大健康與精準保健策略推動下，營運動能持續提升。



市場布局方面，遠東生技表示，近年外銷營收占比逐步提升，顯示微藻保健相關產品在國際市場具備競爭力；內銷市場則透過精準保健產品線與通路合作穩健推進，形成內外銷並進的營運結構。



除既有保健食品應用外，遠東生技亦持續投入微藻前瞻技術研究，其中微藻細胞外囊泡已完成關鍵製程，並取得台灣第1張植物外囊泡的INCI認證字號，及相關產品的PIF履歷，且進入全球市場的開發。該技術突顯公司在微藻深層應用與高附加價值產品開發上的研發實力，後續將提升次世代2.0微藻細胞外囊泡的應用開發。



在生產體系方面，遠東生技除了屏東高樹微藻養殖 ESG 廠區外，更進駐屏東農業科技園區建置高規格機能保健食品製造廠，進一步強化原料培養到成品製造的一條龍生產體系。2025年下半年屏東農科廠正式完工，擴建1200坪不鏽鋼溫控保健食品廠房，並導入自動化生產設備，進一步提升產能以因應市場成長的需求。（自立電子報2025/12/15）