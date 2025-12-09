大傷口「感染、延遲癒合」別慌！整形外科醫師林育賢解析新型「複雜傷口照護」

一名男子因嚴重車禍事故，雙腿遭受嚴重夾傷，消防人員破壞車體將他救出時，患者雙側膝下呈現開放性骨折，其中，右腿踝關節處幾乎截斷，僅存肌腱與動脈相連；左腿也是嚴重開放性骨折合併部分截斷。

患者被緊急送往醫院，入院時意識模糊，外傷嚴重程度評分（ISS）高達 9 分，他的雙側小腿傷勢經評估為最嚴重的 Gustilo IIIc 型開放性骨折，合併血管與神經損傷，生命與肢體都面臨高度危險。

車禍重傷口難癒？醫指「血液循環不良、細菌感染」為主因

新光醫院整形外科主任林育賢指出，一般來說，車禍造成的肢體創傷與開放性骨折往往伴隨「複雜性傷口」，術後常見的血液循環不良、細菌感染及組織壞死，都是導致感染、發炎和延遲癒合的主因。

廣告 廣告

換句話說，這種嚴重的創傷案件，傷口照護是臨床治療上最大的挑戰；而新的負壓治療技術可以有效清除細菌、促進血液循環，這讓病患降低了感染風險。

複雜傷口救星：新療法如何有效清除細菌與壞死組織？

林育賢表示，「交替式負壓滴注新療法」能提供自動化的循環式局部傷口溶液灌注、浸泡與停留，透過重複清潔傷口，軟化並加速移除感染物質，同時結合傳統負壓治療優點，有效降低感染率並促進組織癒合。

更進一步來看，這個療法結合了 2 種技術的優點，具體原理可以分為以下三個步驟：

自動化溶液灌注與浸泡：

該裝置能自動、循環地將特定的傷口溶液（例如生理食鹽水或消毒液）精準地灌注到傷口局部。溶液會在傷口處停留一段時間（浸泡），目的是軟化傷口上的感染物質、壞死組織或結痂。 負壓抽吸移除髒污：

在溶液充分作用後，系統會啟動負壓（抽吸）功能，將軟化後的感染物質、滲液連同沖洗液一同移除傷口，達到重複且深層清潔的效果。 結合傳統負壓優點：在清潔的循環空檔，系統仍維持傳統負壓治療的功效。

(1) 持續移除多餘滲液，減少細菌滋生環境。

(2) 促進傷口周圍的血液循環。

(3) 幫助肉芽組織（新生組織）生長。

(4) 減少傷口周圍組織的腫脹。

總結來說，這種「交替式」的設計，彌補了傳統單一負壓治療在「主動清潔」方面的不足；它透過「灌注沖洗」搭配「負壓引流」，能更有效的清除複雜傷口內的細菌和壞死組織，顯著降低感染率，為後續的組織重建（如植皮或皮瓣手術）創造良好的傷口環境，進而加速癒合。

文/劉一璇、圖/楊紹楚