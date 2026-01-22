大兒子初次約會被「盯場」 維多利亞要求貝克漢全程陪同

貝克漢長子布魯克林和父母決裂。(圖／達志)

英國足球傳奇大衛貝克漢（David Beckham）26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）近日罕見公開發聲，首度點名與父母關係決裂的真正原因。他在社群平台發布多則貼文，控訴父母長期操縱媒體敘事，試圖影響外界觀感，甚至在無形中傷害他與妻子妮可拉佩茲（Nicola Peltz）的婚姻，並強調自己不願再被貼上「被美國老婆控制」的標籤，同時表明短期內不會與父母和解。

布魯克林在發文中直言，父母多年來習慣透過媒體掌握話語權，卻忽略他作為成年人的感受，也未給予妻子應有的尊重。這番言論被外界視為他首度正面反擊長年傳聞，也讓貝克漢家族檯面下的緊張關係正式浮上檯面。隨著父子關係破裂掀起討論，外界也重新翻出貝克漢過去的訪談內容。2015年，他曾登上美國節目《詹姆士柯登深夜秀》，當時16歲的布魯克林正坐在台下擔任觀眾。主持人問起兒子是否已開始約會時，貝克漢笑說「他一定會討厭我說這段」，隨後分享一段讓全場大笑的往事。

貝克漢透露，布魯克林14歲那年情人節，曾主動向他表示想帶一名女孩外出吃晚餐，他原本爽快答應，沒想到將此事告訴妻子維多利亞後，對方卻提出條件，要求他必須親自陪同，還得「坐在餐廳裡盯著」。貝克漢表示，維多利亞當時堅持，這是她唯一同意兒子赴約的前提。

最終，他載著兒子前往一家壽司餐廳，布魯克林與女伴坐在吧檯，而他則坐在相隔約五張桌子的位子，全程「關心」兒子的第一次約會。說完這段經歷，現場笑聲一片，主持人也調侃貝克漢顯然不是那種能低調坐在餐廳、不被發現的父親。貝克漢則開玩笑補充，自己的女兒現在才4歲，不過等她再大一點，他會坐的更近。

當年這段往事被視為明星家庭的幽默插曲，但如今在布魯克林公開控訴父母過度干涉人生後，這段訪談內容也被重新檢視。不少網友認為，從青春期戀情都需家長全程掌控的細節中，或許早已隱約透露出貝克漢夫婦強勢管教的一面，也為今日父子關係決裂埋下伏筆。

