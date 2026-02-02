大內區公所與祥和志工春節關懷慰訪 為獨老送暖提醒保暖

大內區公所結合祥和志工小隊進行春節關懷慰訪活動」，代表黃偉哲市長送上年節物資與新春祝福，並提醒注意保暖及用火用電安全。（記者李嘉祥攝）

馬年春節將近，為讓獨居長者感受大內在地的溫暖與關懷，大內區公所特結合祥和志工小隊進行「115年春節關懷慰訪活動」，代表黃偉哲市長送上精心準備的中式綠豆椪大餅等年節物資與新春祝福，同時也向長者進行防災儲糧準備、高齡弱勢族群避難等防災宣導，提醒春節期間注意保暖、用火用電安全，為日常生活多添一分守護。

大內區公所祥和志工小隊長年投入社區服務，以真誠陪伴與貼心問候，為長輩帶來滿滿人情味。一位長年獨居的阿公，在志工細心寒暄、關心生活起居後，忍不住哽咽，深深觸動在場志工的心，讓這趟慰訪更顯意義非凡。

市長黃偉哲表示，市府持續關注獨居長者的生活需求，透過公私協力將關懷送到每一個角落，讓長輩們在年節前夕感受到社會的溫暖與城市的守護力量。

大內區長陳俊達指出，春節是家人團圓的重要節日，感謝祥和志工小隊長期投入獨居長者關懷工作，包括在二溪里長葉榮州偕同下以行動傳遞溫情，讓春節慰訪不只是一次任務，更是心與心的溫暖連結。