大內糕手潘富源研發酪梨椪餅

潘富源和潘泰乾父子用大內水果製糕餅，研發出酪梨椪餅。 （記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕大內報導

「當大內酪梨遇到府城椪餅…」，大內女婿潘富源曾在府城糕餅店當師傅，娶了大內女兒後搬到大內，因而投入酪梨酥的研究，之後又花了三年試了數百斤的酪梨，解決酪梨加熱變苦的問題，並陸續將酪梨等大內的水果製作各式糕餅，特別的是還研發出酪梨椪餅，成為大內「糕」手。

潘富源表示，製作糕餅已近半世紀，國中畢業後到加工區上班，還利用時間到糕餅店當學徒，結婚後遷居大內，將糕餅手藝與在地水果結合，製作成糕餅，開發出各種水果酥，希望更多人吃到大內優質的農特產品。

潘富源說，酪梨加熱之後會變苦因此少有加工品，為了找出最適合的品種、成熟度和比例，足足花了三年，嘗試過數百斤才克服變苦問題，同時還將酪梨與傳統的椪餅結合做出酪梨椪餅。

潘富源與潘泰乾父子一起投入大內糕餅研發，為在地農作物創造更大的經濟效益，可說是真正的大內「糕」手。