大內農村小舖市集30日登場

大內高手合作社要讓大家看見大內的好水果酪梨及手作酪梨皂。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕大內報導

「吃酪梨看星星…」，一場南瀛天文館攜手大內小農舉辦的「大內農村小舖市集」，將於三十日在南瀛天文館好禮登場，現場不只有超夯的酪梨體驗，更有限量好禮可帶走。策劃此次市集的大內高手合作社表示，此次匯聚大內最具代表的農特產品和文創選物，歡迎大家來發現大內農業的美味與魅力。

由大內高手合作社策劃的「大內農村小舖市集」，三十日將推出超夯的「酪梨飯糰製作」與「酪梨手工皂ＤＩＹ」，讓大家體驗在地的好水果酪梨更多元的用途。此外，市集將啟動「大內高手小農小舖」服務模式，加碼推出限量消費抵用券，只要活動當天前一百名加入社群即可領取，還可走進天文館，看看宇宙的奧祕。

合作社人員指出，此次「大內高手小農小舖」打造線上訂、線下取的新型服務模式，讓地方農產能更有效率地進入市民生活中。合作社也表示，此次食農體驗兩場ＤＩＹ名額均迅速額滿，顯見大內農產的獨特性深受喜愛。