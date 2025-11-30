大內農村市集南瀛天文館登場 推廣在地農產與創生

大內農村小舖市集30日在南瀛天文館舉辦，現場攤位展售在地農特產品，詢問度高。(記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊／大內報導

「大內農村小舖市集」三十日在南瀛天文館登場，現場除有在地酪梨、蜂蜜等農特產品展售，還有「酪梨飯糰製作」與「酪梨手工皂DIY」，吸引民眾參加，帶動買氣。

為行銷大內區農特產品，南瀛天文館攜手大內高手合作社舉辦「大內農村小舖市集」，邀請鄰近小農一起加入，後續也會在館內展售蜂蜜、酪梨麵等相關的農產加工品，讓民眾到天文館也能感受大內農業的美味與魅力。

大內區長陳俊達表示，地方創生並不是口號，而是一種將人文、土地、產業與景觀整合，引導地方永續發展的具體行動，大內擁有獨特的地景與農產，地方創生就是讓這份美好被看見、理解及傳承。

台南市立博物館長何秋蓮指出，館方致力推動在地教育與文化連結，這次舉辦農村市集，期望讓地方創生的成果與故事展現在天文館域，讓更多親子與遊客在探索宇宙之餘，也能認識大內特色產業。

「大內高手小農小舖」也將啟動，民眾在天文館內可買到酪梨麵、蜂蜜等農特產品，未來在天文館餐廳還會有小農的蔬菜展售。