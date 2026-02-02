大內關懷弱勢 公私協力到宅義剪

大內區公所攜手大內區行善團展開區內弱勢關懷行動。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕大內報導

歲末年終，大內區公所二日攜手大內區行善團，展開區內春節關懷弱勢活動，區長陳俊達表示，此次特別透過到宅關懷服務及義剪活動，把滿滿的新春祝福與溫暖，親自送到行動不便的獨居長者及弱勢民眾家中。

二日區公所結合大台南大內婦女會、柳營奇美醫院及祥和志工隊等單位，一早就兵分多路出發，為長者量測血壓、血糖，並進行健康衛教，耐心叮嚀日常保健重點，讓長輩在春節期間多一分安心與守護。而來自大內在地的金旗髮廊、可麗美髮沙龍及美芬美髮工作室義剪師們，細心替長者整理儀容，讓阿公阿嬤在過年前煥然一新。不少長輩直說：「修剪了頭髮更有精神了」，一句話讓志工們心都溫暖起來。

此外，公所及行善團還準備暖暖被、暖暖包及防災手電筒，柳營奇美醫院則贈送營養補充品，台南市善緣書畫學會亦提供春聯等實用物資，親手送到弱勢長者手中，希望一份份貼心禮物能陪伴阿公阿嬤溫暖過寒冬、安心迎馬年。行善團團長林宗輝表示，每一次到宅關懷，看到長輩期待的笑容，就是志工們持續付出的最大動力。

陳俊達也指出，透過到宅服務，更能貼近長者實際需求，讓關懷真正走進生活，且大內的溫暖不缺席，石城里長楊聰進、頭社里長羅文宗、內郭里長楊文三、石林里長楊士人等均全程參與送暖，一起把愛送到大內需要的每個角落。