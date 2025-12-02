大內頭社西拉雅語組長歡樂登場

頭社居民歡唱西拉雅語組曲。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／大內報導

西拉雅頭社夜祭前奏曲二日上午在活動中心歡樂登場，大家高唱著「部落平安」，更練唱著將於夜祭獻唱的美好歌、芹菜歌和山中小路。教唱老師籃振平表示，今年夜祭除了牽曲外，還會有西拉雅語組曲和西拉雅古調合唱，讓大家感受原汁原味的西拉雅。

「Makutatalag…Tabe,tabe,Mariyang wagi 來頭社」─誠摯歡迎大家來頭社，二日上午頭社的居民們就聚集在活動中心，練唱著數字歌、美好歌、山中小路，尤其是「部落平安」歌，讓氣氛High到最高點，大家歡喜的用西拉雅語互道安好，還交流著昔日長輩們說的「斤蕉伯仔」話，原來是西拉雅語，只是並不明白是何意，如今更覺得長輩說的話真的很親切。

籃振平表示，台南市定民俗大內頭社夜祭將在三日晚上六時的點豬儀式後展開，接著將帶動唱「我們都是一家人」，並有加蚋埔牽曲和六重溪牽曲，以及大內高手爺奶太鼓團等表演，社區居民也將組隊帶動唱西拉雅語組曲，希望讓更多人認識西拉雅語的美好。居民羅朝陽也指出，每年農曆十月十四日和十五日是西拉雅頭社夜祭，這也是一年之中頭社最熱鬧的日子，今年將有五頭豬獻祭，這也是近年來數量較多的一次，除了部落一頭外，其餘是信眾還願的。

由於夜祭中也將呈現頭社聚落多年來陸續開設課程的成果，其中教導社區居民說唱西拉雅語，每期都吸引許多居民歡唱自己的族語，所以今年的夜祭活動中安排了許多西拉雅語組曲，讓社區居民把自己故鄉最美的族語組曲獻給大家，也希望更多人來學習西拉雅語。至於頭社夜祭重頭戲將於三日晚上十時舉辦「開曲向」儀式，揭開夜祭序幕，除祭拜太祖儀式和翻豬儀式外，直至四日下午三時的禁曲向儀式後，整個夜祭才圓滿落幕。