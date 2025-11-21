大全聯家電促銷4重送 加購指定商品萬元有找

普發萬元現金到手，許多人選擇用於平時捨不得購買的家電產品上。大全聯趁著週年慶推出「電器加碼4重送」，消費不限金額都送家電千元折價券，並打出指定家電10%折扣。愛買量販精選多款家電降價促銷，像是洗衣機2萬元有找，除濕機最低3,500元。Yahoo購物黑五檔期同樣力推家電產品，限時單日下單滿5,000元贈10%點數。

大全聯「超級週年慶」即日上陣，看準年末「除舊布新」及普發萬元購物潮，特別針對「電器」打造加碼4重送。即日起至12月4日持福利卡店內消費不限金額，皆可獲贈家電品牌1,000元折價券，選購電視/空調/冰箱/洗衣機/除濕機/清淨機每滿1萬元，超過5,000元就折500元。每週六指定品牌下殺促銷，更能以萬元有找的價格購入質感家電。

廣告 廣告

在各種家電優惠中，「Dyson V8 Cyclone SV55無線吸塵器」原價1萬4,900元，加購價只要9,999元，可以省下近6,000元；「Panasonic 11L專用型除濕機」從1萬4,900元降至8,999元。另外，「LG直驅變頻精準溫控雙門冰箱」、「SHARP 43吋4K顯示器」，都可以用9,999元直接買回家。

愛買量販即日起至11月25日祭出家電好康，LG電視、洗衣機指定機型2萬元有找，SHARP洗烘脫洗衣機降至1萬8,500元，日立雙門冰箱特價2萬3,490元。冬季多雨必備除濕機，聲寶除濕機減免貨物稅後3,500元有找，日立除濕機9折後加碼現折1,000元。

Yahoo購物強打黑色星期五優惠，掃拖機、除濕機、洗烘衣機通通上架，即日起單日下單滿5,000元贈10%購物金，uniopen會員刷卡結帳最高送12%點數；11月23日前於Yahoo購物中心消費並綁定uniopen會員帳號，登記就能領取3.3% OPENPOINT點數，並可參加DREAM PLAZA 20萬元購物金、台北W飯店住宿券抽獎活動。

原文出處

延伸閱讀