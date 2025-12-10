大全聯插旗青埔！睽違15年開新店 1500坪、5大新區像逛百貨專櫃

生活中心／賴俊佑報導

大全聯青埔店進駐IKEA青埔店，共1500坪。(圖／記者賴俊佑攝影)

大全聯桃園青埔店12月16日盛大開幕，12月10日搶先試營運，不僅是大潤發改名大全聯的首家全新門市，更是繼2010年11月大潤發苗栗頭份店後，睽違15年再次展店，地下一樓賣場佔1500坪，一樓引進25個餐飲、生活用品、親子娛樂品牌，打造青埔區最完整、最具規模的一站式社區購物中心。

大全聯青埔店屬中型量販，是全台唯一「量販+IKEA(標準店型)」複合式據點，也是繼台中、嘉義後，大全聯第3度與IKEA合作，更是青埔第一間綜合型量販店，鎖定青埔年輕住戶、小家庭與退休族群，同時看準高鐵、機捷通勤族與外地旅客需求，大全聯青埔店定位介於量販與百貨超市，規劃「全電器」、「全藥妝」、「全酒窖」、「我的鮮食集」和「我的烘焙坊」5大專區，創造百貨公司專櫃感。

廣告 廣告

大全聯桃園青埔店「我的鮮食集」專區。(圖／記者賴俊佑攝影)

大全聯桃園青埔店「我的烘焙坊」專區。(圖／記者賴俊佑攝影)

大全聯桃園青埔店「全酒窖」專區。(圖／記者賴俊佑攝影)

大全聯桃園青埔店「全藥妝」專區。(圖／記者賴俊佑攝影)

大全聯桃園青埔店「全電器」專區。(圖／記者賴俊佑攝影)

大全聯青埔店規劃5大專區 創造百貨公司專櫃感

「全電器」集合最新款AI智慧電視、AI熱泵式洗衣機、變頻空調、小家電和3C產品，入口處最吸睛的SAMSUNG 98吋巨型電視，原價15萬多，搭配開幕優惠和信用卡優惠，最低11萬有找；「全藥妝」專區結合大樹藥局，現場有專業藥師可即時詢問，網羅3000款商品，美妝、保健、健身補給通通有。

「全酒窖」集結葡萄酒、威士忌、清酒、高粱、啤酒等千款酒類商品，比拚主打進口酒類社區型超市；「我的鮮食集」品項涵蓋精緻餐盒、沙拉、低碳高蛋白餐點、海鮮及特色主菜，更特別打造2款大包裝家庭號壽司，使用新鮮鮭魚、東港鮪魚，未來也將推出明太子炙燒鮭魚壽司，試圖超越美式賣場；「我的烘焙坊」除了自製烘焙之外，整合旗下品牌「READ BREAD」、「WE SWEET」和「阪急麵包」，品項更多元。

這些專區未來將應用在不同商圈的中大型全聯，例如今年10月底開幕的全聯羅東林場店，就搶先設有「全電器」專區。

大全聯引進25個餐飲、生活品牌。(圖／記者賴俊佑攝影)

大全聯桃園青埔店針對親子客群特別引進老虎歡樂世界Tigerˋs World。(圖／記者賴俊佑攝影)

25個品牌進駐一樓 購物、娛樂、美食一次滿足

一樓賣場美食街引進25個品牌，包括壽司郎、CoCo壹番屋、燒肉來一喀、港點大師、QBHOUSE、小木屋鬆餅等等都是首次合作品牌，針對親子客群特別引進老虎歡樂世界Tigerˋs World，讓青埔居民購物、娛樂、飲食一次滿足。

歡慶大全聯青埔店開幕，12月16日至12月19日來店就送1000元購物金，每日限量5000份，4天將送出總金額2千萬購物金，開幕首週末12月20日、12月21日消費滿2000元送200元現金折價券；早鳥消費達指定門檻再享3好禮，12月16日至12月31日消費滿1000元可抽iPhone17、Dyson吸塵器、空氣清淨機等大獎，持福利卡消費滿2000元送大全熊衛生紙一串，會員使用全支付單筆消費滿1200元送行李吊牌，滿2500元送頸枕。

更多三立新聞網報導

全聯、大全聯新制服「F1賽車風」亮相！ 國家隊設計師操刀

麥當勞巧克力三角派、咖哩搖搖薯條今開賣 人氣副食買1送1

限時9天！三商巧福「牛肉麵只要109元」 身分證中「4碼」免費吃

家樂福再傳熄燈！12／20結束營業 在地人錯愕：整區沒落

