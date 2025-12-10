大全聯新店開幕1》睽違15年迎全新門市 攜手IKEA插旗青埔 挑戰10億年營業額

​全聯宣布，全新門市「大全聯青埔店」將於12月16日開幕，並在今（10）日搶先試營運。大潤發改名「大全聯」後的首家全新門市，選址於桃園高鐵特區核心地段的青埔重劃區，地下1樓擁有近1500坪量販賣場，1樓更結合餐飲與生活品牌專區，集結約5萬種商品、超過25個品牌進駐，也讓全聯喊出「10億營業額」的目標。

15年未開新店，為何選在桃園青埔？

據《鏡週刊》報導，目前全台大全聯共21店，去（2024）年20家門市營收約277億元，其中面積約4000坪內湖店為店王，年營收約25億元，占比9%；青埔店僅約1500坪，卻要創造10億元的成績並不容易。全聯總經理蔡篤昌表示，「以營收來說算是所有門市裡面的中後段班，不過如果以坪效來看，那會是中前段班」。​

大潤發上一次開新店已是2010年頭份店，睽違15年後再度啟用新據點，背後原因不難理解。蔡篤昌指出，桃園市是全台人口成長率最高的城市，而青埔更是成長速度最快的區域，近10年人口增加達30倍。

​蔡篤昌分析，「青埔有高鐵、機捷、國道串連交通樞紐，加上大型建設與新社區開發，帶來大量新住戶，其中以年輕小家庭與退休族為主。」同時，青埔鄰近機場、吸引外地旅客，也讓他對此區潛力信心滿滿，「青埔的成長，只會越來越大、越來越快」。

全聯總經理蔡篤昌。（資料照，郭晉瑋攝）

如何打造青埔人的「好好買、好好吃、好好玩」？

大全聯青埔店不只是一間量販店，更想成為居民日常生活的延伸。蔡篤昌以「好好買、好好吃、好好玩」3大亮點定調門市定位：

好好買：以「全電器」、「全藥妝」、「全酒窖」、「我的鮮食集」、「我的烘焙坊」5大主題專區，讓消費者一次購足。

好好吃：1樓引進壽司郎、CoCo壱番屋、莫凡彼咖啡館、港點大師、燒肉來一喀等25個餐飲品牌，打造最強異國美食街。

好好玩：設有室內親子樂園「Tiger's World」、寶可夢遊戲機區與手作體驗課程，成為全家休閒新據點。

「量販＋IKEA」會是日後趨勢嗎？

不僅如此，大全聯青埔店的空間規劃也相當有看頭。地下1樓為量販賣場，2至5樓則是全台最大的IKEA標準店型，營業面積約9000坪，提供家具、家飾與餐飲，打造「量販+IKEA」的複合式生活場域，也是雙方合作的第3家複合店。

蔡篤昌表示，「另外2家複合店是內湖店、嘉義店，均產生很好的綜效，不過不代表未來大全聯開店一定會和IKEA綁在一起」，至於未來是否將陸續設立新據點？蔡篤昌坦言，「展店要看時機，包括土地、商圈和投報率。這間店我們是房東所以省下房租，不然套句董事長說的，以前開一家店1千萬有找，現在超過3千萬還不夠」。​

全聯表示，青埔店的誕生象徵大全聯邁入全新階段，未來不僅要讓居民買得方便，未來也會定期舉辦親子課程、長者體驗、試吃試用等活動，讓購物不再只是交易，而是一種「生活互動」，希望讓店與青埔人之間產生連結，成為最有人情味的社區中心。

