大全聯新店開幕2》家電、藥妝通通有！5大專區搶攻家庭客 壽司郎、莫凡彼也進駐

​「大全聯青埔店」不只是品牌改名後的首家新門市，更是一場零售型態的全面升級。這間位於桃園高鐵特區核心、地下1樓面積近1,500坪的大型量販店，跳脫傳統量販以低價與大量取勝的思維，主打「生活風格化」與「多元主題體驗」。



全聯行銷協理劉鴻徵表示，青埔店的目標客群涵蓋新住戶、年輕父母與小孩、退休族，以及高鐵與機捷通勤族與外地旅客。



他提到，整體市場機會集中在「生活機能需求」與「家庭式餐飲」，同時看準高鐵與機捷帶來的通勤快餐消費，因此提升賣場內餐飲與熟食類商品占比，並透過親子體驗活動，深化在地社區連結。



另外，更規劃智慧家電、美妝保健，還有即食餐盒與烘焙點心專區，全面呼應新世代家庭對便利、品質與風格的多重期待，展現新零售的生活化進化方向。

智慧家電如何成為量販通路的新戰場？

走進「全電器」專區，映入眼簾的98吋巨型電視成為全場焦點，專區集結AI智慧電視、熱泵洗衣機、變頻空調、智慧冰箱等最新產品，與大金、LG、三星、國際牌、日立等品牌合作，並設有任天堂NS2與PS5體驗區，讓消費者親身感受科技娛樂的魅力。



因應小宅趨勢，「全電器」還提供到府安裝與空間規劃服務，協助打造智慧居家。全聯表示，試營運期間祭出「普發萬元再加碼」活動，家電滿額現折、週末7折、贈券回饋等4重優惠，搶攻年底換家電商機。

98吋巨型電視相當吸睛，搭配開幕優惠和折扣可省近3萬元。（劉芯衣攝）

為何美妝與保健能成為量販新成長動能？

鎖定女性與健康族群，大全聯青埔店首度推出「全藥妝」專區，與大樹藥局合作，現場設有藥師諮詢服務，讓消費者挑選美妝與保健品更有保障。



全區超過3,000款商品，包含舒特膚、霓淨思、寶拉珍選等醫美品牌，並首度引進「Cosmo 隱形眼鏡」，滿足造型與視覺需求。



在保健與運動補給方面，囊括善存、挺立、葡萄王、娘家、Move Free等品牌，並規劃「健身補給區」，瞄準青埔年輕客層與健身族，打造健康導向新零售場域。

大全聯青埔店的「全藥妝」專區與大樹藥局合作，現場設有藥師諮詢服務。（劉芯衣攝）

為什麼「全酒窖」能讓消費更有儀式感？

大全聯以大量木質元素打造「全酒窖」專區，營造歐洲莊園般的氛圍，蒐羅葡萄酒、威士忌、清酒與啤酒等上千款酒品，主力價位落在200至300元，還有50家國外酒莊原產地採購的酒款兼具高CP值與收藏性。



周邊「進口商品專區」提供多國零食與下酒小點，滿足家庭聚餐與節慶派對需求。開幕期間舉辦紅酒與花式調酒試飲會，滿額贈券與限量禮品，讓消費者從挑酒、試飲到體驗，感受餐酒文化的樂趣。

「鮮食集」與「烘焙坊」可以吸引雙薪家庭嗎？

隨著雙薪家庭增加，「今天吃什麼？」成為生活日常，大全聯青埔店推出「我的鮮食集」與「我的烘焙坊」兩大專區，強攻即食與烘焙市場。



「鮮食集」主打百款即食商品，涵蓋餐盒、沙拉、海鮮主菜，現場壽司吧由師傅即場製作，確保新鮮與安全；青埔限定「明太子炙燒鮭魚壽司」更是開幕必吃新品。



「烘焙坊」則集結高CP值麵包與甜點，包括日銷冠軍「台式甜麵包」、百萬銷量「葡式蛋塔」與經典「冠軍法國麵包」，並引進日本「阪急麵包」，讓日系風味融入台灣家庭餐桌。

為何青埔店率先導入「小農直採專區」？

為落實永續與產地直供理念，大全聯青埔店首度設立「小農直採專區」，販售約100款葉菜、水果與香辛料，這些食材由全台農友直送，以「我生產的，我負責」為核心精神，強調新鮮溯源與公平定價。



大全聯預計2026年前將擴增至10家小農直採門市，持續推廣友善耕作與在地農業價值。



同時，青埔店也打造「尚青食材區」，販售日本鹿兒島A5級和牛、快炒調味肉品與「三去」冷藏鮮魚。懶人料理與即煮概念滿足忙碌家庭，搭配主廚調味系列商品，讓消費者輕鬆上桌也能兼顧美味與品質。

大全聯變身「社區美食街」，有哪些美食進駐？

大全聯青埔店1樓規劃跨國美食街，集結日、韓、港、台人氣品牌，包括壽司郎、CoCo壱番屋、和民手作廚房、北村豆腐家、燒肉來一喀、二旭鍋、饗燒、莫凡彼咖啡館、港點大師、品川蘭等，打造青埔最完整的「異國食尚饗宴」。

另有繼光香香雞、小木屋鬆餅、蔦日子與路易莎等點心飲品品牌

同時，為滿足親子族群，大全聯引進「老虎歡樂世界 Tiger’s World」親子樂園與寶可夢遊戲機區。地下1樓設有《寶可夢明耀之星》機台，能捕捉角色並收集卡匣，吸引粉絲排隊體驗，並推出正版授權商品專區，販售皮卡丘、小火龍、卡比獸等人氣角色周邊，讓粉絲一次購齊。

從「超市＋百貨」到生活場域，大全聯的新角色是什麼？

大全聯青埔店以「超市＋百貨」的新零售結構，將消費從採買導向轉為體驗導向，從生活便利走向生活美學。

蔡篤昌表示，「我們希望這裡不只是量販店，而是一個能讓家庭互動、讓社區更有溫度的生活場域。」



