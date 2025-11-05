大全聯買爛地瓜 高嘉瑜轟：不是第一次了！

▲高嘉瑜在大全聯買爛地瓜還找嘸客服處理，發文怒轟大全聯併購後品質越來越爛，引發不少民眾迴響。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 前立委高嘉瑜在大全聯購買栗子地瓜，打開發現全都是爛的，且一連打了5通電話都沒辦法聯繫客服，憤而在社群平台砲轟大全聯引發民眾迴響。對此高嘉瑜今（5）日帶著地瓜要到大全聯退貨，她受訪強調，自己已經不是第一次在大全聯買到爛東西，從大潤發到大全聯，購物經驗越來越差，過去元利建設專賣豪宅，應該賺很多了，現在賺有錢人不夠還要賺小老百姓的錢，讓大家情何以堪，希望政府機關一起來關心。

高嘉瑜今天帶著爛地瓜到大全聯退貨，受訪時表示，自己已經不是第一次在大全聯買到爛東西，從大潤發到大全聯，購物經驗越來越差，大全聯併購後東西越來越貴，品質越來越差，家庭主婦與一般民眾普遍都有這種感受，自己昨天臉書發文底下就有4、5百則留言，大家都有同感，買到文蛤都是沙、臭掉的雞肉再架上，或是蘋果、絲瓜切開像菜瓜布，民眾反應很多。

廣告 廣告

高嘉瑜說，自己過去買到這些爛的東西都自認倒霉，也不會去退，但昨天這袋沒一個是好的，整袋都爛的，本來想要問客服說要怎麼處理，第一通語音要他打手機免付費電話，之後一共打5次，沒有一次成功，上網寫信投訴，大全聯今天打來表示，是撥打的投訴電話不正確，要她打另一隻電話，「到幾要打幾支電話才能找到克服！」

高嘉瑜說，大家生活都很忙了，買到爛東西不說，還找不到客服，還要退貨，花費多少時間金錢，現在大全聯現在是全台一家獨大、獨佔市場，是否吃定消費者就算買到不好東西就自認倒霉，很多人想說幾十塊就這樣算了，大全聯可以賣多少賺多少？

高嘉瑜也提到，同公司的元利建設專門賣豪宅，應該賺很多了，現在賺有錢人不夠，還要賺小老百姓的錢情何以堪？希望大全聯能夠聽到消費者的心聲，大財團賺得盆滿缽滿，自己吃個地瓜感受很心酸，希望政府機關、公平會、消保官與消基會一起來關心這個議題。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

賴清德挨批「魯莽領導人」！高嘉瑜拖鄭麗文下水⋯陳鳳馨火大反擊

高嘉瑜被盜圖「47歲離異！真心找老公」 本尊怒：詐團真的太囂張

高嘉瑜挑戰「沒出息」大走音！嘆比煎熬、隱形的翅膀還難唱